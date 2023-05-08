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「暗黑界林莎」8月確定來台灣！他揭邀約細節超興奮：馬上就答應

▲被譽為「暗黑界林莎」的女優東條夏確定來台參加成人展，而且是馬上答應主辦單位的邀約。（圖／東條夏IG）
▲被譽為「暗黑界林莎」的女優東條夏確定來台參加成人展，而且是馬上答應主辦單位的邀約。（圖／東條夏IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

隨著疫情解封，「TRE台北國際成人展」睽違3年終於回歸，而官方也陸續公布女優名單，除了三上悠亞、新有菜、櫻空桃以外，還有許多新人大物確定來台共襄盛舉。對此，暗黑達人一劍浣春秋則透露，被譽為「暗黑界林莎」的女優東條夏，屆時也將造訪台灣，勢必會有眾多慕名而來的粉絲朝聖。

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將在今年8月4日舉辦的「TRE台北國際成人展」，確定來台的有「暗黑天后」三上悠亞、「最強美腿」新有菜、「美胸女神」櫻空桃、「最強護理師」明日見未來、台日混血女優Nia（伊東愛瑠）、「發片機器」姬咲華、「偶像級女優」明里紬、香水純，以及「地表最強女優」miru等多位大咖女優參戰。

▲「最強美腿」新有菜（舊名：橋本有菜）、「美胸少女 」櫻空桃來台宣傳《TRE台北國際成人展》。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲「最強美腿」新有菜（左）、「美胸女神 」櫻空桃（右）日前來台宣傳《TRE台北國際成人展》（圖／記者陳雅蘭攝影）
不過，一劍浣春秋就特別在《PlayNO1》論壇提到「暗黑界林莎」東條夏，由於成人展官方有擬出一份30人女優名單，而在邀請過程中，不少經紀公司會考量到女優的工作或未來發展等等代為婉拒，唯獨東條夏是馬上答應，而且還開了一份很合理的價碼。

一劍浣春秋興奮指出，「全是TRE的功勞啊！」他解釋，因為東條夏即將成為專屬女優（與片商簽約的女優），1個月只要拍2部作品就可以，而多出來的時間就能參加活動，「所以不只是TRE台北國際成人展，ForAVer攝影會也OK喔！」最後，一劍浣春秋也相信打著「暗黑界林莎」封號，一定會有很多影迷非常期待，直呼：「她的笑容真的好甜啊！」

▲日本女優東條夏，出道以來就經常被台灣影迷形容很像女星林莎。（圖／東條夏IG）
▲▼23歲的日本女優東條夏，出道以來就經常被形容很像女星林莎（下圖左），在台灣也擁有許多粉絲。（圖／東條夏IG）
▲日本女優東條夏，出道以來就經常被台灣影迷形容很像女星林莎。（圖／東條夏IG）
 


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