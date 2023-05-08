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師教鄭南榕提侯友宜不恰當？議員批：歷史事實不能講？

▲國民黨市議員邱于軒今（8）日質詢提到，有教師在教學現場談及鄭南榕案時提到侯友宜，她覺得「怪怪的」。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨市議員邱于軒今（8）日質詢提到，有教師在教學現場談及鄭南榕案時提到侯友宜，她覺得「怪怪的」。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

國民黨市議員邱于軒今（8）日質詢提到，有教師在教學現場談及鄭南榕案時還提到侯友宜，她覺得「怪怪的」，要講鄭南榕言論自由就一碼歸一碼，基本的中立要把持住，不需要再額外補充提起，對此，台灣基進議員張博洋就批評「講事實就不中立？請國民黨先檢討自己的罪行不恰當」，議員黃捷也認為「本來就是歷史事實，有什麼好不能講？」

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國民黨市議員邱于軒今日質詢時質疑，有學校老師在教學現場提到鄭南榕案時，並補充該案是由時任台北市中山分局刑事組長侯友宜攻堅，她更一連問了現場三位局長鄭南榕代表什麼？三人均認為是言論自由，邱于軒認為當時有事件的時空背景，要講鄭南榕或戒嚴都可以，但講言論自由時不需再補充提到侯友宜，她覺得「怪怪的」。

黃捷則認為，侯友宜在兩任市長任內，他都在議場說過他依法行事「坦蕩蕩」，甚至說「再來一次還是要執行」，可見他把抓捕鄭南榕這件事當作他的光榮勳章，是他從警生涯的代表作。

黃捷指出，除了捉捕鄭南榕，侯友宜還灌過盧修一催淚瓦斯、噴辣椒水，甚至強拉蔡正隆到桃園機場驅離出境，是過去專門對付台獨海外黑名單的「金牌殺手」，黃捷批評，侯就是威權時代殘暴的劊子手，如今要競逐總統大位，勢必要受到檢驗，國民黨議員不用幫他粉飾太平。

議員張博洋則指出，很奇怪，如果國民黨上上下下都同意侯友宜的行為，那為何教師在課堂上不能提？一提就是不中立？還是因為侯友宜要選舉了，所以台灣的歷史事實就要為此轉彎？國民黨過去打壓言論自由，用黨國的司法拘捕多少自由、民主的鬥士？其中當然包括為主張「100%言論自由」、台灣獨立的鄭南榕先生。

張博洋認為，邱議員自己也說這位老師沒有其他情緒的在詮釋教材，既然教學現場的呈現沒有刻意偏扭曲事實，那這哪裡還有所謂行政不中立的疑慮？這樣在議會針對沒有問題的教學內容進行質詢，才是不中立吧？就是這樣的粉飾太平、掩蓋事實，造成轉型正義上的阻礙，如果國民黨面對過去自己造成的錯誤，還是這樣輕輕放下就好的態度，就永遠不可能獲得受難者的原諒。

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