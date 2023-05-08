2023中國信託女子公開賽 締造臺日女子高球新里程
▲中國信託銀行今日舉辦「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，中國信託金控副董事長陳國世（左二）、JLPGA副會長小田美岐（右二）、TLPGA理事長劉依貞（右一）、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳（左一）進行啟動儀式。(圖/品牌提供)
生活中心/綜合報導
2023-05-08 18:15:03
年度大型女子高爾夫賽事「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四（5月11日）起一連三天於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，總獎金達日幣3000萬元（約新臺幣700萬元），中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑、彭婕、丁子云，以及新加入的吳佳晏、劉芃姍、小暮千広、張雅淳，將和來自臺灣、日本、泰國共108位女子高爾夫好手角逐后冠與日幣540萬元（約新臺幣124萬元）冠軍獎金。
中國信託銀行今（8）日舉辦「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，中國信託金融控股公司副董事長陳國世、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑、中國信託金控行政長高人傑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）副會長小田美岐、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳、賽事顧問涂阿玉與謝錦昇，以及中國信託贊助高球選手吳佳晏、安禾佑、小暮千広等與會。陳國世副董事長表示，本屆中國信託高爾夫賽事終於在新型冠狀病毒（COVID-19）解封之後重回公開賽規模，很榮幸與JLPGA攜手合作舉辦「JLPGA巡迴特別錦標賽」，這也是JLPGA首次在海外舉辦日次巡與台巡共同認證的賽事，將締造臺日女子高球運動史的新里程碑。 ▲中國信託金控副董事長陳國世（左四）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（左二）、中國信託金控行政長高人傑（右二）、JLPGA副會長小田美岐（右四）、TLPGA理事長劉依貞（右三）、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳（左三）、賽事顧問涂阿玉（右一）與謝錦昇（左一）出席「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會。(圖/品牌提供) 中國信託為臺灣最早投入高爾夫運動的企業，持續舉辦高球賽事，鼓勵選手往國際級競技殿堂邁進，打造具國際水準、高難度的比賽環境，讓優秀選手爭取更高的世界積分。2011年起展開「高爾夫選手培育計畫」，長期扶植優秀高爾夫女將征戰國際舞臺，今（2023）年中國信託銀行贊助「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）14位女將，人數突破歷年新高，新加入年僅19歲的吳佳晏，2020年轉職業後奪得8個冠軍，更分別在2021與2022年「中國信託邀請賽」獲得冠軍與亞軍；19歲的殷小雯2022年奪得2座美國LPGA次巡賽（Epson Tour）冠軍，並以Epson Tour獎金排行榜第2名提前獲得LPGA資格，未來發展大有可為。 5月11日至5月13日三天賽事期間開放球迷免費入場，有機會抽電動機車、65吋液晶電視等多項好禮。無法到場的球迷則可透過中華電信MOD博斯高球2臺轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，零時差為選手加油。「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」賽前將舉行「職業業餘配對賽」，邀請中國信託銀行客戶與多位女子高球好手一同為愛揮桿，募集善款將捐贈予中國信託慈善基金會相關偏鄉兒童及家庭的扶助方案。 這次賽事亦獲企業夥伴支持，包含中華航空、中華電信、竹城建設、台灣數位光訊科技、台灣三井不動產、台灣大和開發實業、日商大和房屋工業、日商西武王子大飯店管理顧問公司、亞果遊艇、建大工業、佳世達科技、圓山大飯店、樂軒和牛專門店、bgreen運動家具、DECEMBERMAY、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、VESSEL Taiwan中呈實業、YAMAHA台灣山葉機車（依筆畫排列）等20家企業贊助，攜手推動臺灣高爾夫運動發展。 ▲「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四桃園開打，今日舉辦開賽記者會。(圖/品牌提供)
▲中國信託金控副董事長陳國世（左四）率「中國信託女子高爾夫之星」出席「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，選手由左至右依序為小暮千広、吳佳晏、丁子云、張雅淳、彭婕、安禾佑、劉芃姍。(圖/品牌提供)