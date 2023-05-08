捲入泰山經營權之爭　街口支付：投資案是雙贏

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街口金融科技公司今日召開說明會，針對近日沸沸揚揚的泰山入股一事進行說明， 指出公司從去年一直有跟許多潛在投資人洽談投資方案，此次融資為街口在進入資本市場前的最後一輪融資，並提到公司本就預計於2024年興櫃，2025年底前IPO。
街口在今年第一季開始透過第三方會計師與律師事務所進行密集的專業財務、稅務及法務盡職調查，同時也有與其他的投資人進行投資意向的談判。對於任何的投資，皆將以對方董事會通過為交易的認定基準，對於上市櫃公司而言，街口皆以該公司，也就是泰山發表的重大訊息為主。
街口指出，4月20日泰山董事會相關事宜上新聞過了兩三天後，公司才從媒體上得知居然有泰山的董事將簽有保密協定的商業投資合作條件公諸於世，向媒體斷章取義的透露，街口金科董事長胡亦嘉表示，要對股東負責，爭取最佳條件，因此當泰山董事會通過後，街口也依董事會結果執行此次交易。
街口稱尊重泰山在證交所的說明，並感謝泰山沒有將街口的機敏財務資料公開，因這涉及受保密協定保護的商業機密談判。針對外界質疑街口虧損等事宜，街口表示，現在已邁入數位時代，甚至走入AI，大型的科技公司虧損是很常見的，而街口的價值在於廣大且黏著的用戶群，以及多年來奠定的基礎金流架構，在現今數位金融的時代佔有絕對領先的地位，未來的發展與爆發力精彩可期。
此次投資案本應是台灣企業發展多贏的局面，由台灣本土知名的老牌企業，投資了台灣本土的新創金融科技產業，街口強調，若因無謂的爭議導致最後成為台灣產業的轉型與發展雙輸的局面，非台灣之福。