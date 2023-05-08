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立委要修法設主權基金　央行4點堅持：不宜無償撥用外匯存底

▲央行今（8）日表態對政府設立主權財富基金向持開放立場，但修正央行法無法達成設立主權財富基金目的，也不宜無償撥用外匯存底，應設立專法。（圖／記者顏真真攝）
▲央行今（8）日表態對政府設立主權財富基金向持開放立場，但修正央行法無法達成設立主權財富基金目的，也不宜無償撥用外匯存底，應設立專法。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

為設立主權財富基金，部分立委提案修正央行法第20條、第33條，對此，中央銀行今（8）日提出4點回應，強調央行對政府設立主權財富基金持正向開放立場，但各國主權財富基金是由政府非央行主導成立，主權財富基金的投資目的與外匯存底不同，且非央行經營目標，修正央行法無法達成設立主權財富基金目的，須另以專法規範處理，也不宜無償撥用外匯存底。

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央行指出，主權財富基金顧名思義為政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富如石油等自然資源收入、財政盈餘，或受政府委託（如退休金）進行投資管理，而且主權財富基金的投資目的與外匯存底不同，且非央行經營目標。

央行表示，主權財富基金以創造財富為投資目的，外匯存底的主要功能在挹注國際收支失衡的外匯需求，還有維持外匯市場的秩序，其投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。同時，央行法第2條規定央行的經營目標，其中並無創造財富，草案建議設立的基金，擬投資於策略性產業、關鍵技術，亦非央行的業務。

此外，主權財富基金管理機構的人事、預算、組織均極具特殊性，央行表示，我國現行人事法規、國營事業管理法、預算法等，無法因應其需求，須另以專法規範處理。此外，設立主權財富基金的已開發國家，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者。

央行強調，主要國家主權財富基金既為「政府」的基金，我國是否設立主權財富基金，宜由政府整體考量，審慎衡酌。而央行對政府設立主權財富基金向來持正向、開放的立場，政府如決定設立，建議應制定專法，由政府全額出資，設立獨立專業管理機構，並明訂管理機構的政策目標、治理及監理架構等。事實上，我國的勞保、勞退、國民年金及退撫基金，雖無主權財富基金之名，但已有主權財富基金之實。

央行還說，今（2023）年4月底外資持有國內股票及債券市值占外匯存底比率達96%，加以我國並非IMF會員國，宜持有更充裕的外匯存底，以因應資金大量進出，強化外部衝擊之韌性，因此，設立主權財富基金的資金來源，宜由政府統籌規劃，不宜直接無償撥用外匯存底。

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