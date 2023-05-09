「AI孫燕姿」翻唱大軍炸裂！　《下雨天》百萬觀看：聽到寒毛豎起

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綜合中國媒體報導，以往主流的語音合成程式需要數千至上萬條「5-10秒左右」的音頻去「訓練」AI，但今年3月有程式改進出更易用版本，十幾分鐘就能訓練出一個能用的模型，因而引發「AI歌手」熱潮。雖然B站上發布者大多標明「模型僅供學習交流使用」、「嚴禁商用」、「如有侵權請告知刪除」等，但仍引發侵權疑慮。
「AI孫燕姿」的出現，一度身為燕姿粉的知名醫師作家蔡依橙感到很興奮，他7日也在臉書分享，寫到「我一開始覺得很興奮，努力去找來聽了幾首後，發現他的確有孫燕姿的聲音，可是沒有變化跟層次設計」。
蔡依橙也說，真正的燕姿粉就知道，這不是真的孫燕姿，「孫燕姿這個品牌的本質，是那種個性、思考、衝撞、爆發力，與豁達」，直言「AI孫燕姿」只有學到孫燕姿的聲音而已，「對我來說，這是低成本量產口水歌孫燕姿，離孫燕姿有點距離」。
而據《IT之家》引述《金融時報》報導，指出音樂界巨頭的環球音樂集團（Universal Music Group）今年3月已展開行動，敦促Spotify、Apple Music等串流平台，切斷對其音樂目錄（Playlist）的對外連接，防止開發人員用來訓練人工智能，又要求平台刪除可能侵權的AI生成曲目。
報導指出，環球主要的打擊目標在於用AI直接「指定歌手」翻唱從沒表演過的曲目，又或模仿現有音樂人製作出相似曲風的AI生成音樂，如年初以AI生成的「Ariana Grande翻唱《Kill Bill》」影片，YouTube觀看次數達到35萬次，已因環球音樂提出版權聲明，無法播放。不過，目前在YouTube上，仍可搜到新上傳的Ariana Grande AI翻唱《Kill Bill》影片。