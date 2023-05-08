BL劇「霸總吃掉小祕書」！蕭鴻連親5男 選出螢幕老公毛祁生
VIDOL 7周年推出系列耽美影集，青澀校園愛情《免疫屏蔽》、都會療癒風格的《保留席位》已拍攝完畢，日前第3部《絕對佔領》開鏡，主要演員包括在大陸拍過多部偶像劇的「霸總專業戶」毛祁生、「廣告寵兒」蕭鴻、孫沁岳、洪詩等人。兩個男主角在試鏡時有吻戲，毛祁生發現男生親起來嘴唇好軟，好像比女生親起來感覺還要好。蕭鴻從試鏡到拍攝，他已陸陸續續親了5個人，真的覺得是男生的嘴比較好親，也許是因為有感情帶入的關係，那種深刻的感受比親女生還意猶未盡。
記者羅凌筠/綜合報導
毛祁生在大陸拍過多部偶像劇男主角，角色大都是霸道總裁，因此有「霸總專業戶」的稱號，他表示開拍前看過很多泰國、韓國、日本各地BL劇，覺得兩個男人談戀愛可以有很大的幻想空間。毛祁生和這次搭檔蕭鴻未開拍就培養出好感情，拍戲現場一對到眼就會露出甜笑，開鏡儀式時蕭鴻化身「盯夫魔人」，眼光永遠落在毛祁生身上，蕭鴻笑說：「撩落去了！」毛祁生也覺得只要看到他笑就被融化了。這次拍攝BL劇，蕭鴻認為：「愛是不分性別，我們愛的是對方的靈魂，而不是軀殼。」上戲的時候兩男那種曖昧感，肯定是會把人撩進去，毛祁生也覺得愛不分性別，對於愛情最重要的是能不能在對方身上找到自己的價值。
而孫沁岳這次踏入BL圈，他很專業的表示有在看BL作品，也有涉略一些BL漫畫，BL劇也是他很想嘗試的劇種，這一次雖然沒有被配對還是很開心，看到毛祁生和蕭鴻在他面前談戀愛，孫沁岳也露出姨母笑表示有點羨慕：「我曾經有一段時期，我有煩惱過自己喜歡男生還是女生，就會想一些男性的嘴唇，如果和他接吻是什麼感覺？因為我身邊有很多朋友想拉我出櫃。」他認為人生沒有不可能的事情，搞不好之後也會喜歡男生，但孫沁岳卻笑說覺得自己比較不是同志的菜。
《絕對佔領》是一個暴躁大老闆慢慢吃掉純情小祕書的職場攻防愛情，劇情描述菜鳥祕書堯舜宇（蕭鴻飾）遇上難搞還脾氣暴躁的總經理夏商舟（毛祁生飾），小祕書工作內容涉及哄睡、按摩、陪吃、甚至破壞老闆相親！總經理對小祕書從指使到心動，然而愛上小祕書後精心安排的一場追愛之旅，卻被誤會兩人之間不過利益關係！追愛之路坎坷未知，無論老闆或祕書，面對愛情的膽怯和期盼都是一樣的，希望讓觀眾感受到久違的霸道浪漫戀愛感。