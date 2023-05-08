高雄辦首場萬人大造勢　郭台銘烙台語拚支持：政府不做的阿銘來做

名家論壇》單厚之／郭台銘的「台灣阿銘」能否複刻韓國瑜旋風？

▲郭台銘7日於鳳山舉辦造勢晚會，自稱「台灣阿銘」希望能重演當年的韓國瑜旋風，贏得國民黨總統提名。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
▲郭台銘7日於鳳山舉辦造勢晚會，自稱「台灣阿銘」希望能重演當年的韓國瑜旋風，贏得國民黨總統提名。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

文／單厚之

「台灣阿銘」、鴻海創辦人郭台銘昨天舉辦首場大型造勢活動，現場喊出有兩萬民眾參與。造勢活動選在高雄鳳山，2018年韓國瑜參選高雄市長三山造勢的場地，希望能重演當年的韓國瑜旋風，贏得國民黨總統提名。但雖然場地是同一個，情勢和內涵都有很大的不同。

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2018年10月26日，由白派替韓國瑜舉辦的鳳山造勢，現場聚集3萬人，成功打響了「韓流」，《夜襲》從此韓國瑜高雄市長選舉的主題曲。為了測試人氣，白派選了一個不太大的場地，在上班日的週五晚間舉辦造勢，但同時也做了動員的準備，以免場面太過難看。

結果卻遠超過白派的預期，活動還沒開始，主動參與的民眾就已經將場地擠爆，遊覽車動員來的民眾根本擠不進去，只好站在外圍觀看，現場喊出3萬、5萬人參與，但實際參與的民眾約在1~2萬之間。之後韓國瑜的旗山、岡山造勢人氣越來越旺，最終贏得了市長大選。

郭台銘昨天選在同一地點舉辦首場造勢，現場喊出2萬人，擺明了是希望複刻當年韓國瑜模式，但姑且不論現場人氣不及韓國瑜，主客觀條件和組成也和當年截然不同。

當年的韓國瑜很久就已經獲得國民黨徵召，並且透過網路直播等方式營造出一定的聲勢，基層已經有一定程度的整合，白派主動幫韓國瑜辦三山造勢，其實是發揮了「點火」的功能，地方求新求變的民氣一夕點燃。

如今「台灣阿銘」最多只取得了徵召的參賽權，與當年韓國瑜的角色截然不同，造勢的本質是為了黨內的競爭，而非對抗民進黨，先天上就不可能獲得藍軍支持者全部的支持。

再者，當年白派是因為政治嗅覺敏銳，感受到韓國瑜勢有可為，所以才主動出錢出力，幫韓國瑜辦了三山造勢。但昨天郭台銘的造勢，王金平徹底否認自己主導，甚至講到「不要扯到我」；晚會舉辦的同時王金平和白派要角更齊聚一堂，在台北和前考試院長關中餐敘，只怕外界看不懂白派切割的用心。

郭台銘要複製當年的韓流，卻少了白派的支持，站在身邊的更是曾與韓國瑜公開翻臉、支持罷免韓國瑜的前高雄縣長楊秋興，楊秋興甚至還諷刺侯友宜會變成「韓國瑜2.0」。郭台銘日前才剛剛向韓國瑜道歉，希望爭取韓粉的支持，如今卻又跟反韓的楊秋興站在一起，韓粉恐怕都被搞到精神錯亂。

郭台銘至今仍搞不清楚政治的眉角，不知道每個政治人物可能引發的效應，更誤解了當年韓流的本質，其實是先吸引了民意、凝聚了聲勢，引爆之後才蔚為風潮。如今的郭台銘對外沒有韓國瑜當年的火力，對內對黨內同志沒有定於一尊的凝聚力，卻想跳過前提直接模仿三山造勢的成功方程式，結果只怕會「畫虎不成」，既沒爭取到韓粉，又流失了中間選民。


●作者：單厚之／資深媒體人

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