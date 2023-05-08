邀郭台銘周六到金門　陳玉珍：表達兩岸和平立場

我是廣告 請繼續往下閱讀
將談與選情相關？陳玉珍說，不知道他還沒下去，主要是企業界朋友，跟這個無關，每個月都會吃飯。傳前立法院長王金平原本也是坐上賓？陳玉珍回應，王也是兄弟會成員之一，但聽說今天沒來。至於是否因為關係敏感沒來？陳則認為，不這樣覺得，大家行程很多，不用太放大角度為何沒來。
陳玉珍指出，他日前邀請立委餐敘，本打算不只邀一場，盼大家坐下來能聊較詳細，雖本來要辦第二場，但4月底時自己身體不舒服，住院住了大概10天，宣明智則說不然他來邀，而宣明智本身立院朋友也很多，邀請也很妥當。
至於對徵召郭台銘感到樂觀？陳玉珍表示，他蠻正面看待，郭台銘非常認真、努力，昨天在高雄、明天在屏東，接著還有台中、板橋，很多挺郭人士也自動自發組成活動邀請郭參加，如週三在國民黨前原是韓粉的人，要在中常會前辦活動，周四也有一場陸軍官校校友會，本來是堅定挺韓人士，也主動辦餐會邀郭當作上賓，大家感受到台灣阿銘對中華民國熱愛，「感覺氣勢很好，各地方實力派政治人物也出來相挺。」
媒體追問，挺韓支持者來挺郭台銘，代表跟韓陣營已達成和解？陳玉珍回答，台灣阿銘當天在現場道歉後，韓國瑜也在臉書馬上回應，一切大家都是為了國家好，這時不會再分以前怎樣，一笑泯恩仇。
此外，陳玉珍也提到，已經有暫時確認，5月13日郭台銘會到金門去，金門是前線以前也是戰地，現在是兩岸和平交流象徵，會到那邊表達兩岸和平立場。