高雄辦首場萬人大造勢　郭台銘烙台語拚支持：政府不做的阿銘來做

邀郭台銘周六到金門　陳玉珍：表達兩岸和平立場

▲陳玉珍今受訪指出，已邀約確認郭台銘將在5月13日前往金門，表達兩岸和平的立場。（圖／記者翁子竣攝，2023.05.08）
▲陳玉珍今受訪指出，已邀約確認郭台銘將在5月13日前往金門，表達兩岸和平的立場。（圖／記者翁子竣攝，2023.05.08）

記者翁子竣／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智今（8）日晚間作東，邀請國民黨立委到北市知名飯店餐廳聚餐；與此同時，國民黨立委陳玉珍晚間也抵達同一飯店，參加與商業界朋友的聚會。陳玉珍受訪時透露，已邀約確認郭台銘於5月13日那天到金門去，並表達兩岸和平立場。

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宣明智今邀約10多名到北市知名飯店餐廳餐敘，陳玉珍則也前往該飯店，出席另一場與企業界的聚會。進場時陳玉珍受訪表示，樓下那場他也是客人，主要是一群商業界朋友類似的兄弟會，生肖都屬蛇的企業界朋友。

將談與選情相關？陳玉珍說，不知道他還沒下去，主要是企業界朋友，跟這個無關，每個月都會吃飯。傳前立法院長王金平原本也是坐上賓？陳玉珍回應，王也是兄弟會成員之一，但聽說今天沒來。至於是否因為關係敏感沒來？陳則認為，不這樣覺得，大家行程很多，不用太放大角度為何沒來。

陳玉珍指出，他日前邀請立委餐敘，本打算不只邀一場，盼大家坐下來能聊較詳細，雖本來要辦第二場，但4月底時自己身體不舒服，住院住了大概10天，宣明智則說不然他來邀，而宣明智本身立院朋友也很多，邀請也很妥當。

至於對徵召郭台銘感到樂觀？陳玉珍表示，他蠻正面看待，郭台銘非常認真、努力，昨天在高雄、明天在屏東，接著還有台中、板橋，很多挺郭人士也自動自發組成活動邀請郭參加，如週三在國民黨前原是韓粉的人，要在中常會前辦活動，周四也有一場陸軍官校校友會，本來是堅定挺韓人士，也主動辦餐會邀郭當作上賓，大家感受到台灣阿銘對中華民國熱愛，「感覺氣勢很好，各地方實力派政治人物也出來相挺。」

媒體追問，挺韓支持者來挺郭台銘，代表跟韓陣營已達成和解？陳玉珍回答，台灣阿銘當天在現場道歉後，韓國瑜也在臉書馬上回應，一切大家都是為了國家好，這時不會再分以前怎樣，一笑泯恩仇。

此外，陳玉珍也提到，已經有暫時確認，5月13日郭台銘會到金門去，金門是前線以前也是戰地，現在是兩岸和平交流象徵，會到那邊表達兩岸和平立場。

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