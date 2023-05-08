特企／里洋烘焙展店微風北車　經典菠蘿蛋黃酥活動期間每日送

里洋烘焙是一家源自新莊的老字號的烘焙品牌，在網路團購也非常受歡迎。其塔帕斯麵包每月熱銷十萬條，而厚吐司、菠蘿蛋黃酥等商品也深受消費者喜愛。里洋烘焙不斷求新求變，致力於提供更美味的產品與更好的服務，目前在微風台北車站一樓開設新店，並自5月6日至14日舉辦開幕活動。
在開幕活動期間，消費者只要到店消費，不限金額即可獲得不織布購物袋；會員消費滿500元，即可獲得100元折價券。此外，還有每日限量50組商品優惠，5月6日至10日期間，原價420元的菠蘿蛋黃酥只需380元，11日至14日期間，原價499元的天空乳酪蛋糕則折價至440元。
活動期間，每日下午一點半，只要加入微風台北車站專屬LINE社群，即可領取1顆菠蘿蛋黃酥，每日限量100顆。每個人限用一個帳號領取一顆，讓大家都能品嚐到里洋烘焙的熱門產品，數量有限需要儘早到場領取。
里洋烘焙微風北車店營業時間為早上10點至晚上10點。店面以紅色作為主視覺，呈現溫暖、熱情的氛圍，明亮的陳列櫃與親切的服務，里洋烘焙是消費者行經北車的最佳補給站。店內販售各式伴手禮、蛋糕，以及多種當日現烤麵包，無論是急著趕路想填飽肚子的上班族、渴望品嚐烘焙美食的美食愛好者，或是想要買些伴手禮回去的外地遊客，都能在里洋烘焙找到符合需求的產品。
開設微風北車站新店，不僅是里洋烘焙業務擴展的重要一步，也是品牌走向更廣大消費群的關鍵。里洋烘焙期待能夠在微風北車站這個交通樞紐，為更多的消費者提供方便、美味的烘焙產品，讓消費者品嚐到更多健康、新鮮、美味的好味道。
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