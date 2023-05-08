特企／比利時精品鍋具DIAMOND CHEF　鑽石主廚夏于喬擔任一日店長

我是廣告 請繼續往下閱讀
DIAMOND CHEF是比利時安特衛普居家用品知名品牌，DIAMOND意謂著鑽石，象徵品牌致力追求極致精緻工藝，以黑科技打造鑽石級新廚具，讓代言人夏于喬愛不釋手，已經是她廚房中的神隊友。她分享自己在挑選鍋具會注意到是否會釋放有害物質，因為是直接接觸食材，又是高溫料理，一定要安全無虞，DIAMOND CHEF產品都有健康環保塗層，通過SGS安全檢驗、不含重金屬、無鉛無毒，讓人安心料理。
夏于喬不僅主持料理節目多年，嘗遍各大名廚精湛手藝，私底下的她也很愛料理，她表示：「我本身是真的愛吃也愛煮，每天都有下廚習慣，但下廚很怕遇到食材沾黏以及導熱不均勻，尤其沾黏在鍋具會很難洗，菜餚也會變得不美麗，若導熱太慢或不均，需要不停地翻炒，費時費力，所以選擇能夠省力、快速導熱、且不會沾黏食材的鍋子就很重要，如石墨烯塗層熱傳導比其他鍋子強40%以上，只需開中小火就能輕鬆料理，省時又省瓦斯相當節能減碳」。
SGS安全檢測高溫烹調無毒料理
兩位型男主廚也以不沾鍋料理乾煎雞排，Bill指出：「料理時不用加太多橄欖油也不會沾黏，雞皮完全不會沾黏鍋底，因為石墨烯塗層是透明且具有良好導體，只有一個碳原子厚度的平面薄膜，不沾黏食材的高穩定性，DIAMOND CHEF不沾鍋的鋼材耐高溫、抗銹、抗凹陷，在高溫烹調下也不會產生有毒物質，讓全家人吃得健康又安全。」Sony提到：「鍋具平底面積大適合煎煮料理，也可用於配菜、醬汁調配，且通過SGS多項食品接觸安全檢測。」短短五分鐘已經聞到香噴噴的乾煎雞排金黃酥脆的樣子，色香味俱全，讓現場貴賓享用到外酥內嫩的美味口感。喬喬表示，「自己平常煎雞排很怕滿滿的雞油，自從用了DIAMOND CHEF不沾鍋，鍋底設計有立體減油網點，輕鬆在表層瀝油，讓食材吃得更健康。」
除了不沾鍋，極致黑炫風氣炸鍋也受到很多料理新手喜愛，DIAMOND CHEF氣炸鍋有透明視窗，裡頭照明燈讓你不用掀蓋就能看著食材氣炸過程，隨時掌握料理狀態。Bill提到：「氣炸鍋設計智能觸控式面板，五種預設烹飪模式一鍵就能簡單做出美味料理，360度快速熱循環讓食材受熱均勻，逼出多餘油脂保留食材原汁原味。」喬喬認為，氣炸鍋真的很方便又能增添料理多樣性，有時候晚上想吃宵夜，炸物配啤酒再搭韓劇，把冰箱裡的食材丟進去，按一按免預熱、免解凍、免翻面，省時又省力。
與無毒農攜手強調生態友善
愛護地球、永續循環，DIAMOND CHEF與知名電商品牌無毒農攜手合作，無毒農強調生態友善理念，保證100%的農產品平均用藥都遠低於一半，更是全台電商唯一實施農產品每天全檢驗，秉持減少化學藥劑使用，土地就能恢復自然平衡的堅持，因此無毒農販售的農產品，都是市場最嚴格安全的。此次兩品牌共同製作香煎雞排放在不銹鋼保鮮盒裡，若想加熱可以直接放進微波爐，餐盒特殊設計可避免電弧現象。此外，消費者只要至快閃店購買DIAMOND CHEF系列任一款鍋具，另有豐富贈品及折扣等著大家。
官網