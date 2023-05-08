喜翔停屍間撞女鬼探頭！他遭附身「全身抽搐」現場一招作法秒化解
由金獎資深演員喜翔與楊貴媚主演的國片《春行》，今（8）日在台北碧山巖開漳聖王廟舉行媒體探班記者會，楊貴媚臉上滿是瘀青現身嚇壞眾人，原來是正在拍攝從樓梯上摔下來的劇情！今日沒有戲分的喜翔也特別趕到片場受訪，他分享拍戲時的「撞鬼經歷」，令在場所有人驚訝不已。
記者黃雅琪/台北報導
喜翔與楊貴媚兩人相識多年，這回在《春行》首度演夫妻，楊貴媚透露：「喜哥（喜翔）看起來酷酷的，實際上人很暖！」像是她跟喜翔說肚子餓，喜翔就去冰箱翻出一條魚還幫忙煎熱給她吃，讓楊貴媚暖心又暖胃。只是喜翔卻吐槽說：「但她（楊貴媚）卻留了張紙條說『魚不是喜翔偷的』，那豈不是證明了是我拿的嗎？」楊貴媚則笑回，反正民宿老闆娘有說可以吃，後來兩人也有向主人道謝。
《春行》睽違3年進行第二次拍攝，楊貴媚笑說：「還好這3年沒有懷孕跟整形，不然就不連戲了！」為了這次補拍需求要連戲，前陣子才剛剛剪短髮的楊貴媚，又特別再剪更短避免穿幫，戴上假髮的逼真程度令人難以察覺。喜翔在片中飾演跛腳的丈夫，為了完美呈現角色樣貌，他特別詢問整復師如何「假裝跛腳」，最後利用「凹腳踝」的方式行走，每一步都得忍痛演出。
3年前拍攝《春行》的時候，由於劇情需求前往殯儀館，喜翔透露：「我們剛好清明節拍殯儀館，真的拍到！」回憶當時狀況，他說攝影師拍到一名女性的頭望向他們，攝影大助還突然全身抽搐呈現「中邪」被附身的狀態，所幸劇組燈光師本身也是廟公，立刻叫大家把身上保平安用的紅紙燒掉，危機才化解。另外，喜翔在拍攝另一場戲時，不曉得停屍間的冰櫃沒有隔間是「大通鋪」格局，當他拉開冰櫃時瞬間嚇到連忙道歉。電影《春行》預計明年上映。