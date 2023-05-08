印度觀光船未獲許可就載客　「超載」翻覆釀22死「多為學生」

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馬拉普蘭縣警方表示，初步無法確定有多少人罹難，不過已經尋獲超過20具遺體，其中包含多名孩童、婦女，另有多人失蹤待尋。先前已有約10名乘客被送往當地醫院治療，其中幾人在急救後恢復生命跡象。截至目前確定死亡人數達22人，包括15女、7男，另外還有7人命危。
克勒拉省漁業和港口發展部長布杜拉西曼（V Abdurahiman）稱，由於傳吃翻覆後卡在泥濘水域，導致救援難度高，因而造成多人死亡。目前事故船隻已經被拖回岸上，預計還會在船艙內找到更多受害者遺體。布杜拉西曼指出，多數受害者都適逢學校放假的學生。
當地有媒體報導指出，該船隻是使用漁船改裝，且沒有獲得許可就載客營運，也有許多民眾稱該船隻沒有任何安全措施，也未提供乘客救生衣。警方認定，船主有過失殺人罪嫌疑，正在追捕當中。
針對這起事件，印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布，從國家救濟基金中，為罹難者家屬提供20萬盧比（約台幣7萬5千元）的援助，並在推特上向受害者致哀，表示「克勒拉省馬拉普蘭的船難，造成人員傷亡令人痛心，我向罹難者家屬表示哀悼」。政府也宣布將8日訂為事故哀悼日。
克勒拉省首長維加揚（Pinarayi Vijayan）也發表了慰問聲明，並指示馬拉普蘭地區當局，進行緊急協調救援行動，且已取消所有官方活動。