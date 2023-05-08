威廉遲到害老爸乾等！英王加冕抱怨「好無聊」 全被唇語專家捕捉
英國國王查爾斯三世（King Charles III）終於迎來期待已久的加冕儀式，根據《BBC》統計將近1400萬英國民眾當天守在電視螢幕前觀看轉播。不過一整天的繁複儀式也讓不少人觀眾發現英王似乎面有倦容，英媒甚至找來唇語專家分析現場轉播，判讀結果發現等待期間國王還向王后卡蜜拉抱怨「這真的很無聊」。
國際中心楊智傑／綜合報導
英國王室重大事件經常備受矚目，根據《每日郵報》、《天空新聞》等英媒報導，儘管英王的加冕儀式事前籌劃周到，但當天威廉王子一家的隊伍因為尚未準時抵達，使國王與王后搭乘的皇家馬車抵達西敏寺（Westminster Abbey）後，查爾斯三世不得不在教堂外空等5分鐘左右。
唇語專家佛利曼（Jeremy Freeman）針對事後的現場轉播畫面進行分析，判讀結果發現當時查爾斯不耐煩地表示，「我們從來就不能準時、永遠都會有突發狀況發生，這真的很無聊！（We can never be on time. There's always something... this is boring）」
另一名唇語專家普萊斯（Jacqui Press）則分析馬車從白金漢宮駛往西敏寺途中，查爾斯向卡蜜拉的抱怨，當時他稱「我怕要完成儀式還得花更多時間，果真如此」；不過報導也訪問到人在現場的切爾姆斯福德主教古利（Dr Guli Francis-Dehqani），主教坦言確實有一兩項流程未照計有安排，但這些失誤並未造成現場的難堪或尷尬場面。