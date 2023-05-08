藏壽司海外首家「全球旗艦店」落腳高雄

「藏壽司」來台已邁入第9年 ，今(8)日舉辦記者會宣告迎來全台第51間店「高雄時代大道店」，這也是藏壽司海外首家「全球旗艦店」。高雄市長陳其邁受邀參加剪綵及體驗店內設施與餐點，陳其邁致詞時特別以日語歡迎藏壽司來到高雄，並感謝藏壽司能夠選擇高雄作為全球海外旗艦店的據點。陳其邁說，相信藏壽司落腳在高雄亞洲新灣區，以江戶時代風情打造的全球首間旗艦店，未來絕對會深受民眾喜愛，高朋滿座。
記者陳美嘉／高雄報導
亞洲藏壽司董事長西川健太郎指出，高雄時代大道店是藏壽司海外首家全球旗艦店，店鋪設計由日本鬼才設計師「佐藤可士和」親自監修，以充滿現代感以及和風意象的設計，例如入口處的大燈籠以及記錄著當時東京江戶風情的「東都名所高輪廿六夜街遊興之圖」浮世繪，並致力營造祭典熱鬧用餐氛圍，時代大道店除有從日本引進的經典扭蛋外，還將推出限定獨有的千本與射擊遊戲，提供高雄顧客獨一無二的餐飲娛樂體驗。
藏壽司預估，高雄時代大道店預計每年來客數將逾50萬人次，營業額上看2億元，並提供超過120個就業機會。並於海外首家全球旗艦店「高雄時代大道店」推出蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、白玉金時最中餅等限定菜色，以及扭蛋、射擊、千本等遊戲。而為了迎接藏壽司高雄時代大道店，藏壽司特別祭出優惠活動，從開幕5月9日起至5月22日期間，參加Instagram或 Facebook 相關活動用餐即享九折優惠。