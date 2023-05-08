NBA季後賽／次輪賽程、賽況總統整　七六人、太陽G4扳平系列賽

T1／布拉G5狂砍「雙20」！獵鷹105:99驚險晉級　海神衛冕失敗

▲臺南台鋼獵鷹洋將布拉。（圖／T1聯盟提供）
▲臺南台鋼獵鷹洋將布拉。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/綜合報導

臺南台鋼獵鷹和高雄全家海神在季後賽的最終戰，雙方廝殺到第四節最後一刻，最終獵鷹在驚滔駭浪中以105:99贏球，晉級到總冠軍賽，布拉繳出23分21籃板的「雙20」表現。

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上一場逆轉對手將戰局扳平，海神今晚來到嘉藥紹宗體育館依然士氣高漲，雖然尺寸不如對手，但充分利用了陣容的靈活性，首節靠著布銳克曼拿到9分，取得28:18的雙位數領先。

次節獵鷹開始用區域聯防保護長人的位置，進攻端靠著布拉和阿修羅強攻，將分數追趕上來，不過海神靠著胡瓏貿在上半場終了前的高難度三分球命中，帶著5分領先進入到中場。

易籃再戰後，余純安和邱子軒連續在外線開火，海神再次將比分給拉開。不過這時韓杰諭站了出來，兩顆三分、再加上後續3罰全中，另外谷毛唯嘉也完成3分打，士氣有些倒向了獵鷹這裡，這一節主場軍轟下39分，反而逆轉取得10分領先。

末節，德古拉利用自己的高度優勢，無論是補籃、還是切入灌籃，都給海神造成巨大傷害。不過衛冕軍海神還是從亂流中穩定下來，靠著胡瓏貿的三分球，以及波捍能的籃下進球追到剩5分。

比賽進入最後5分鐘，雙方在進攻端各有回應，邱子軒轉身上籃、胡瓏貿晃過布拉切入得手，讓海神又只剩下2分之差。獵鷹喊出暫停後，谷毛唯嘉命中三分，之後胡瓏貿也進外線，阿修羅勾射打進，主場軍4分領先。

之後谷毛唯嘉在包夾下發生失誤，布銳克曼抄球快攻得分，最後1分28秒雙方僅2分差。但阿修羅回過頭來，內線單打成功灌籃得手，布銳克曼拋投沒進，胡凱翔2罰1中，于煥亞大號三分球被對位上投出界，比賽也大致底定。隨著海神幾次進攻失手，獵鷹最終以取得晉級。

這一場海神氣力放盡，布銳克曼得到20分9助攻5籃板，但末節可能受限於體能，命中率有所下滑；波捍能得到23分9籃板4助攻，邱子軒17分，胡瓏貿15分。獵鷹方面，阿修羅得到全場最高的27分，布拉23分21籃板，德古拉19分14籃板，谷毛唯嘉14分8籃板8助攻。

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