《小美人魚》真人版電影會有三部曲？導演語帶玄機：總是有機會的
迪士尼電影《小美人魚》真人版即將在5月25日台灣上映，不過自選角以來，電影團隊就不斷引發外界爭議，但還是有許多粉絲相當期待這部作品。對此，導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）日前受訪時就被問到，有沒有拍續集或前傳的打算，但他卻沒把話說死，「總有機會的！」
記者詹鎰睿/綜合報導
事實上，1989年推出的《小美人魚》動畫電影，在當年上映時大受好評，後續也在2000年、2008年推出錄影帶電影《小美人魚2：重返大海》與《小美人魚3：回到當初》，雖然並未在電影院上映，評價也一般般，但依舊是迪士尼最經典的三部曲動畫之一。
勞勃馬歇爾日前接受《Total Film》訪問坦言，他非常清楚《小美人魚》有前傳和續集，也認為這是一部經典的故事，裡面有很多有趣的角色以及歡樂的情節，不過還是得觀察看看電影的成績，「我認為在故事中總是有機會能發現更多的故事，那永遠是一件很美好的事情。」
此外，也有外媒《ScreenRant》建議勞勃馬歇爾，如果真的有續集的計畫，可以考慮迪士尼另一檔正在製作的真人版電影《獅子王2》，它不像動畫版的續集那樣，反而把整體劇情擺在辛巴父親與叔叔的故事，這種倒敘的編劇手法，在現代也比較受到觀眾們期待。