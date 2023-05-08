「微創植管」腹膜透析　洗腎不僅能在家，時間也變彈性

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引進「床邊植管」 提供透析新選擇彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者大部分透過血液透析治療，每週到醫療院所3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式腹膜透析比較少人選擇，因為需要全身麻醉，由外科醫師開刀植管，患者會比較擔心，為了解決這一方面的疑慮，彰化醫院向台中亞大醫院取經，率先在縣內引進「床邊植管」的方式。
「微創植管」局部麻醉傷口小 可在家進行腹膜透析彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡說，「床邊植管」指的是患者不用住院就可由腎臟科醫師進行「微創植管」，將洗腎需要的導管，以局部麻醉的方式，透過超音波導引，放到腹腔內，不用進到手術室，不用全身麻醉，在門診即可完成，傷口小，隨即可進行腹膜透析。
陳殷正指出，腹膜透析可以自行在家進行，甚至可利用睡覺時間，一覺睡醒後洗腎也完成了，只需要每個月回門診一次即可，不同於血液透析需要每週3天到醫療院所進行，這是最大的差別，因此，年輕病友、白天仍需要工作者、不想常跑醫院洗腎的人，腹膜透析比較可以自主掌握時間，可大幅提昇生活品質，是另一種不錯的洗腎方式。
正常生活不受影響 大幅提升生活品質胡女士在腹部植管後，護理師在床邊教導胡女士如何操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，以進行交換毒素和水分後再將藥水引流出來。蔡旻叡說，透析藥水將會宅配到胡女士住家，她可以每天自行安排腹膜透析的時間，導管在衣服內，出門在外或上班也看不出來，是影響原本生活最小的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57714
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