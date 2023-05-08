果陀《淡水小鎮》五月高雄登場 啖四果冰體驗初戀滋味
果陀劇場35周年劇作《淡水小鎮》將於5月20日在高雄演出，演員李千娜和蔡旻佑今（8）日特地南下高雄為巡演宣傳。除了爆料彼此在台上出槌卡詞的趣事，由於這次的表演都是無實物的演出，兩人也在現場品嘗劇中告白戲的重要「媒人」－四果冰，酸酸甜甜的古早味道讓兩人直呼好消暑，更笑稱原來這就是陳少威和艾茉莉的「初戀滋味」。
記者陳美嘉／高雄報導
提到對高雄深刻的印象，李千娜和蔡旻佑竟不約而同地都回答是「美食」，兩人洋洋灑灑列出了想吃的食物，包括腿庫飯、紅豆薏仁、木瓜牛奶和生魚片丼等等。兩人同時也表示，雖然演出的是「淡水」小鎮，但「淡水」只是一個象徵，其實每個城市都有專屬於當地的「小鎮故事」。《淡水小鎮》說的是每一個人生命百態的故事，是關於珍惜時光的故事，所以不管是在哪個城市演出，相信來觀賞演出的每一個人都可以從中找到屬於自己的共鳴和感動。
《淡水小鎮》故事描述一對年輕男女艾茉莉（李千娜 飾）和陳少威（蔡旻佑 飾）在淡水小鎮上出生、相戀、結婚到死亡。舞台監督（郭蘅祈 飾）可以穿梭時空，還可以將時間停駐、快轉，甚至是倒迴，他看著小鎮上的生命的流轉。「所有的事物都在運轉不息，可是我們從不去注意……」艾茉莉選擇回到民國44年3月21號，從黎明開始，雨停了，太陽慢慢昇起來了。《淡水小鎮》2023年5月起將全台巡迴高雄、桃園、台南、台中，更多演出資訊請留意果陀劇場官網以及TixFun售票網。