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名家論壇》楊威利／兵推了什麼？

▲美國智庫兵推所用的兵棋，一樣是6角狀的格子圖，這也是大眾對電腦兵棋的第一印象。（圖／翻攝自CSIS）
▲美國智庫兵推所用的兵棋，一樣是6角狀的格子圖，這也是大眾對電腦兵棋的第一印象。（圖／翻攝自CSIS）

文／楊威利

先說結論再論述。

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※因無法實兵作戰，只好兵棋推演。

※用美國人的優點補強。

新聞

4月22日，美國眾院議員參與一場台海衝突兵推，後續為日本與關島將遭到攻擊，雙方傷亡慘重等。1月初，戰略與國際研究中心（CSIS）也有一場兵推，這些新聞總讓人感覺，美國人很喜歡兵推。

※因無法實兵作戰，只好兵棋推演。

這種情況實在迫於無奈，既然兩造或是多國無法實兵參戰，於是只好做兵推，此情況就是類似古代所說的紙上談兵或是兵法說的妙算。兵棋（War Game）推演真的直翻戰爭遊戲也無妨，既然是遊戲那就可以重來，於是我們可以在媒體中看到各類兵推，一推再推。

過往兵推多半是紙上兵推，野外部份也有大型兵棋台，各單位以縮尺模型、或是小型告示牌代表，例如1輛戰車模型代表1個戰車連等，攻守雙方在特定時間內調動所屬與支援兵力攻防，整體過程有點類似下棋，若雙方的決勝意志夠強，或是裁判官執意要全程觀看的話，很可能兵推會持續半天以上。

除一般軍方所用的兵推與電腦兵推外，一般民間也有相關的紙上與電腦兵棋，這類兵推遊戲都有任務地圖，每張地圖再細分為許多6角格（接觸最多），許多格狀上都有兵科單位進駐。由於每個單位進駐格狀的時間不同，不同玩家在運用部隊時也有不同的方式，因此每一次兵推都可說是獨立事件，若加上其他玩家的意志與運用技巧，這種組合將會成千上萬。

這類兵推到底對軍事作戰有什用處？當然有，因為人腦處理速度很可能達到極限，必須透過點腦來計算，當然許多人腦的巧妙構思是目前電腦或AI所無法觸及的，雙方各取所長。武器裝備、性能數據等構成兵棋中的「參數」，參數的強弱設定可是很講究的，許多強國往往將敵對方的參數設定很強，因為日後碰到真實敵軍時，再慘也沒有兵推時來得慘。

但這類參數高低強弱設定會影響新聞的產出與標題，如某場兵推美國大敗、美國慘勝等來形容，更慘的是中文用詞不是很精確，例如美國大勝中國與美國大敗中國，那到底勝敗多少？沒有細究者還真的不知道。以美國CSIS一月的兵推來說，24場兵推中，中國只勝2場，這主要是指對中國有利下的兵推模式，但總的來說，透過兵推大眾可以得知，中國要犯台確實不易。

※用美國人的優點補強。

這些兵推內容多半已上網公佈，有興趣的讀者可自行下載與評論，但透過兵推得知台灣防禦要加強的項目，卻是軍方高層與智庫可以做的推薦之事。以1月初的CSIS兵推來看，這次兵推就相當強調反艦飛彈這項武器，主要的指涉AGM-158B（JASSMER）與AGM-158C（LRASM）飛彈，美國的用意很簡單用，用大量的反艦飛彈去打船。

由於飛彈遠程化加上美國戰略轟炸機能量的閒置，目前美國轟炸機除擔任核子嚇阻戰備外也肩負反艦飛彈的攜帶載台，就是利用轟炸機內龐大彈艙攜帶飛彈，例如B-1攜帶24枚、B-2攜帶16枚、B-52攜帶20枚AGM-158B等，透過彈海攻勢擊潰中國水面艦艇，這種方式就是俗稱的1枚不夠2枚、2枚不夠4枚的概念，除飛彈本身可以導引外，也可接受額外的導引方式，這些飛彈除射程遠、雙重導引模式外也越來越「聰明」，例如彈體內可記憶敵艦艇外型等。

▲現今科技的發展使得反艦飛彈得以長程化，這項武器或許是台海防衛作戰中的關鍵，美國未來馳援台海戰事的第一波武器即有可能是投放大量的反艦飛彈。（圖／翻攝自美國空軍）
▲現今科技的發展使得反艦飛彈得以長程化，這項武器或許是台海防衛作戰中的關鍵，美國未來馳援台海戰事的第一波武器即有可能是投放大量的反艦飛彈。（圖／翻攝自美國空軍）
發現目標與掌握目標即時動態不在轟炸機的權責之內，海軍艦艇的搜索有海洋雷達衛星、影像衛星，機載雷達或友邦資訊等，知道艦艇方位、速度、航向，一股腦兒射出反艦飛彈、一次OK，當然這只是理想狀態：不過美國卻極力促成這種情況發生。不只是期望發生，而且還在承平時期「演」給你看，幾次透過民間飛航軟體得到的美軍轟炸機航跡圖，未來就是美軍機可能馳援的方向。

在1月初的兵推中，CSIS就建議美國要出售AGM-158B與AGM-158C，這是克敵制勝所在，也是未來台海戰爭中臺灣防守的關鍵，目前空軍只有F-16戰機能搭載，也就是「美機搭美彈」，空軍戰機有著速度快、機動性高的特點，2022年俄羅斯莫斯科號巡洋艦被擊沉的案例帶給各國很大的啟示，或許未來台灣周邊海域尤其是海峽部份會形成「無船帶」，情況類似一次大戰中機槍宰制了壕溝戰一樣，一旦形成僵局台灣就算勝利。

台灣自製的雄二與雄三飛彈性能也不錯，除軍艦搭配外也有陸基機動發射小組，很有可能未來台海決戰的關鍵會是這批在外遊蕩的機動小組，這也是大眾在看到長達165頁的美國兵推後該有的建軍方向；未來如何將這批美系與台製飛彈做整合、戰場共同圖像的建構、中國船艦即時情資的獲得是後續極待努力的方向。

▲岸基反艦飛彈相當機動，能在敵軍第一擊下存活，這批反艦飛彈或許是未來決定勝負的基礎。（圖／翻攝自軍聞社）
▲岸基反艦飛彈相當機動，能在敵軍第一擊下存活，這批反艦飛彈或許是未來決定勝負的基礎。（圖／翻攝自軍聞社）

●作者：楊威利／資深軍事評論員

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