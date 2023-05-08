名家論壇》楊威利／兵推了什麼？

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※因無法實兵作戰，只好兵棋推演。新聞
※用美國人的優點補強。
4月22日，美國眾院議員參與一場台海衝突兵推，後續為日本與關島將遭到攻擊，雙方傷亡慘重等。1月初，戰略與國際研究中心（CSIS）也有一場兵推，這些新聞總讓人感覺，美國人很喜歡兵推。※因無法實兵作戰，只好兵棋推演。
這種情況實在迫於無奈，既然兩造或是多國無法實兵參戰，於是只好做兵推，此情況就是類似古代所說的紙上談兵或是兵法說的妙算。兵棋（War Game）推演真的直翻戰爭遊戲也無妨，既然是遊戲那就可以重來，於是我們可以在媒體中看到各類兵推，一推再推。
過往兵推多半是紙上兵推，野外部份也有大型兵棋台，各單位以縮尺模型、或是小型告示牌代表，例如1輛戰車模型代表1個戰車連等，攻守雙方在特定時間內調動所屬與支援兵力攻防，整體過程有點類似下棋，若雙方的決勝意志夠強，或是裁判官執意要全程觀看的話，很可能兵推會持續半天以上。
除一般軍方所用的兵推與電腦兵推外，一般民間也有相關的紙上與電腦兵棋，這類兵推遊戲都有任務地圖，每張地圖再細分為許多6角格（接觸最多），許多格狀上都有兵科單位進駐。由於每個單位進駐格狀的時間不同，不同玩家在運用部隊時也有不同的方式，因此每一次兵推都可說是獨立事件，若加上其他玩家的意志與運用技巧，這種組合將會成千上萬。
這類兵推到底對軍事作戰有什用處？當然有，因為人腦處理速度很可能達到極限，必須透過點腦來計算，當然許多人腦的巧妙構思是目前電腦或AI所無法觸及的，雙方各取所長。武器裝備、性能數據等構成兵棋中的「參數」，參數的強弱設定可是很講究的，許多強國往往將敵對方的參數設定很強，因為日後碰到真實敵軍時，再慘也沒有兵推時來得慘。
但這類參數高低強弱設定會影響新聞的產出與標題，如某場兵推美國大敗、美國慘勝等來形容，更慘的是中文用詞不是很精確，例如美國大勝中國與美國大敗中國，那到底勝敗多少？沒有細究者還真的不知道。以美國CSIS一月的兵推來說，24場兵推中，中國只勝2場，這主要是指對中國有利下的兵推模式，但總的來說，透過兵推大眾可以得知，中國要犯台確實不易。
※用美國人的優點補強。
這些兵推內容多半已上網公佈，有興趣的讀者可自行下載與評論，但透過兵推得知台灣防禦要加強的項目，卻是軍方高層與智庫可以做的推薦之事。以1月初的CSIS兵推來看，這次兵推就相當強調反艦飛彈這項武器，主要的指涉AGM-158B（JASSMER）與AGM-158C（LRASM）飛彈，美國的用意很簡單用，用大量的反艦飛彈去打船。
由於飛彈遠程化加上美國戰略轟炸機能量的閒置，目前美國轟炸機除擔任核子嚇阻戰備外也肩負反艦飛彈的攜帶載台，就是利用轟炸機內龐大彈艙攜帶飛彈，例如B-1攜帶24枚、B-2攜帶16枚、B-52攜帶20枚AGM-158B等，透過彈海攻勢擊潰中國水面艦艇，這種方式就是俗稱的1枚不夠2枚、2枚不夠4枚的概念，除飛彈本身可以導引外，也可接受額外的導引方式，這些飛彈除射程遠、雙重導引模式外也越來越「聰明」，例如彈體內可記憶敵艦艇外型等。
發現目標與掌握目標即時動態不在轟炸機的權責之內，海軍艦艇的搜索有海洋雷達衛星、影像衛星，機載雷達或友邦資訊等，知道艦艇方位、速度、航向，一股腦兒射出反艦飛彈、一次OK，當然這只是理想狀態：不過美國卻極力促成這種情況發生。不只是期望發生，而且還在承平時期「演」給你看，幾次透過民間飛航軟體得到的美軍轟炸機航跡圖，未來就是美軍機可能馳援的方向。
在1月初的兵推中，CSIS就建議美國要出售AGM-158B與AGM-158C，這是克敵制勝所在，也是未來台海戰爭中臺灣防守的關鍵，目前空軍只有F-16戰機能搭載，也就是「美機搭美彈」，空軍戰機有著速度快、機動性高的特點，2022年俄羅斯莫斯科號巡洋艦被擊沉的案例帶給各國很大的啟示，或許未來台灣周邊海域尤其是海峽部份會形成「無船帶」，情況類似一次大戰中機槍宰制了壕溝戰一樣，一旦形成僵局台灣就算勝利。
台灣自製的雄二與雄三飛彈性能也不錯，除軍艦搭配外也有陸基機動發射小組，很有可能未來台海決戰的關鍵會是這批在外遊蕩的機動小組，這也是大眾在看到長達165頁的美國兵推後該有的建軍方向；未來如何將這批美系與台製飛彈做整合、戰場共同圖像的建構、中國船艦即時情資的獲得是後續極待努力的方向。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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