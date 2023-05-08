每年追蹤PSA壓力大？　新式攝護腺切片檢查準確度及偵測率UP

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臺灣男性容易忽略攝護癌 常見症狀包含頻尿、夜尿奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆說明，攝護腺癌的早期症狀與良性攝護腺肥大的症狀類似，包括：頻尿、夜尿、排尿困難、尿流速變小等，病人往往在例行性健康檢查或因解尿不適抽血才發現攝護腺特異性抗原(PSA)偏高，進一步檢查才被診斷出來。
傳統超音波定位攝護腺切片 診斷率較低臺灣攝護腺癌的診斷包括肛門指診、攝護腺特異性抗原(PSA)、經直腸超音波檢查後，在過往若發現檢查有異常時即會安排攝護腺切片。傳統超音波定位之攝護腺切片，非常仰賴手術醫師的經驗以及腫瘤所在相對位置，其在高風險群當中其診斷率約為25至56%，而攝護腺切片偽陰性比例約為25%。這往往迫使高風險病人必須每年持續追蹤PSA、超音波、肛門指診等檢查，每種檢查就像考試一樣折磨人心。
多參數核磁共振(mp-MRI) 減少不必要攝護腺切片曾文歆主治醫師指出，多參數核磁共振(mp-MRI)是近年新興的一種攝護腺癌評估工具，它利用多參數的方法，綜合評估核磁共振的各系列影像，以判斷攝護腺癌的風險、腫瘤定位、癌症分期。檢查過程中，不需要麻醉或接受侵入性處置，因此病人接受度非常高。近年來歐美等西方國家為了減少避免不必要的切片，對PSA異常的病人，會先做攝護腺核磁共振來確認病灶。
參數核磁共振＋即時的超音波影像 提高切片準確性核磁共振確認病灶後再與超音波影像融合做攝護腺切片。此一種先進的攝護腺癌診斷技術為3D核磁共振暨經直腸超音波影像融合穿剌導引系統，它結合了多參數核磁共振(mp-MRI)和即時的超音波影像，利用專業的軟體平臺將兩種影像進行對位和重建，形成3D的攝護腺模型，並將疑似的腫瘤位置標示出來，在醫師的操作下，超音波探頭會通過直腸掃描攝護腺，並將針頭引導到目標位置進行切片。這種方法可以讓醫師更清楚地看到攝護腺的結構和細節，避免盲目或隨機切片，切片的準確性提高近7至8成。
早發現早治療 10年存活率高達9成曾文歆主治醫師提醒，早期的攝護腺癌不管接受根除性攝護腺切除術或放射線療法或賀爾蒙治療，10年的存活率都可達到9成以上，但若是晚期甚至已轉移的攝護腺癌，儘管賀爾蒙藥物不斷推陳出新，轉移的疼痛依然會造成病人的生活品質變差、體力不濟等情況發生。建議只要年滿50歲以上的男性，應每年固定執行PSA檢查及肛門指診，如有家族病史，則應提早至40歲每年檢驗PSA。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57698
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