全大運／跆拳道大一菜鳥寫大驚奇　葉奇勳大逆轉奪金牌

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從平鎮高中學長周瑋倫手中搶下金牌，葉奇勳說，「第三回合開始節奏有點亂，動作也不太確實，但教練有不斷提醒我要先沉住氣，把練習時該有的技戰術拿出來，才有逆轉的機會。」
另外，亞運國手張芮恩拿下公開女生組67公斤級金牌；世錦賽國手潘奎恩拿下公開男生組74公斤級金牌；世大運國手陳均瑋拿下公開男生組80公斤級金牌，張芮恩奪金後大跳BLACKPINK成員Jisoo的《Flower》慶祝。
彰師大張芮恩表示，前陣子受傷，所以這次抱著盡量不讓膝蓋再受傷的方式比賽，但過去幾場大賽表現不是很好，做了許多調整，今天只希望把練習的成果表現出來，沒有很在意結果。大一就拿下金牌，也讓他相當開心，他說：「一直覺得這是亞運前最後一場，想表現好，因為前陣子狀況差，大家半信半疑，能做到真的很開心。」
金牌戰面對師大曾靜瑜時，張芮恩第一回合相當緊張，因為之前對戰多次，知道實力差不多，所以拿下第一回合時有放下心，第二回合張芮恩先拿下3分，但他知道曾靜瑜的轉身後踢很好，為了防止被拿到後踢的4分，他說：「我跟他站同一邊，所以我知道不用擔心太多，只要他換邊就知道他要轉身，做好防守就好，前腳做好轉身就不容易被踢到。」
去年高三的張芮恩曾在世界跆拳道挑戰賽拿下金牌，他說：「我自己跟教練都很意外，因為我高三是年紀最小的，去打社會組世界比賽，我們都是以磨練的心態去，那場比賽有運氣成分。」不過日前他在亞錦賽選拔輸掉，他說：「我在亞運之前沒有任何比賽了，會好好調整，相信教練、相信自己。」
彰師大潘奎恩認為自己4強戰時表現不是很好，因為太想拿金牌而過度在意分數，讓自己踢起來綁手綁腳，但教練給他很多戰術，才讓他得以逆轉，拿下金牌相當開心，也認為自己還有進步空間，他說：「去年有一陣子碰壁，會自我懷疑，經過一年之後，現在有比較成熟，也比較確定目標。」
月底潘奎恩要到亞塞拜然參加世錦賽，他說：「就是去拼啊」談到自己的優勢，他說：「態度吧，看我永遠都笑笑的，然後我也比較認真，這算是我的優點，技術方面就是最近補強了很多上端攻擊，所以上端得分滿多的。」
「今天贏他們，算是雪恥了」國體大陳均瑋認為，前陣子狀況不好，世錦賽選拔連續輸給今天4強對手彰師大洪俊義、冠軍戰對手北市大張棠祐，回去也加強很多心態方面的練習，讓自己更有自信，「不要把輸贏放太重要，因為前兩屆我都拿金牌，所以會有成績壓力，但今天就是穩定自己，把優勢打出來，防禦做好，算是打得很滿意。」