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曝買疫苗被擋！郭台銘喊「真相只有一個」　預告公布採購過程

▲郭台銘今與國民黨立委、宣明智餐敘後受訪表示，他這兩天會整理採購BNT疫苗的過程與資料向國人交代，並直呼「真相只有一個，一定會把它還原。」（圖／記者翁子竣攝，2023.05.08）0
▲郭台銘今與國民黨立委、宣明智餐敘後受訪表示，他這兩天會整理採購BNT疫苗的過程與資料向國人交代，並直呼「真相只有一個，一定會把它還原。」（圖／記者翁子竣攝，2023.05.08）0

記者翁子竣／台北報導

聯電榮譽副董事長宣明智今（8）日作東在北市知名飯店餐廳舉辦餐敘，並邀請鴻海創辦人郭台銘與12名國民黨立委餐敘。活動後郭台銘受訪時，被問到餐敘聊了什麼？郭台銘提到，委員關心BNT疫苗事情，而他這兩天會整理採購BNT疫苗的相關過程與資料向國人交代，並直呼「真相只有一個，一定會把它還原。」

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國民黨2024總統候選人未明朗，而爭取提名的郭台銘近期則動作頻頻，不僅宣布在北中南辦4場大造勢，今晚間更在宣明智邀請下，與12名國民黨立委用餐，出席藍委包括江啟臣、林思銘、馬文君、王鴻薇、鄭正鈐、陳育貞、林為洲、鄭天財、萬美玲、謝衣鳯、張育美與游毓蘭；另國民黨四名立委參選人，徐巧芯、李彥秀、張斯綱與徐耀昌也皆有出席。

約晚間9點30分，郭台銘在宣明智與國民黨立委陳玉珍陪同下，一同接受媒體訪問。談及在餐敘上聊了什麼？郭台銘說，大家最關心的還是BNT疫苗狀況，他把真實情況向立委報告，立委也建議他把當時情況、時間地點、事情經過和內心感受整理出來，這兩天會把過程向國人交代清楚。

郭台盟強調，「真相只有一個，一定會把它還原」，他說明疫苗採購過程，目的只有一個，政府心中要有人民，人民是最偉大的、最重要的，若政府拋棄人民，人民也會拋棄他，他們聚焦在這個議題。

郭台銘也說，感謝立委給他這個政治新鮮人很多衷心、忠誠的建議，大家為國民黨勝選團結，2024台灣不要兵兇戰危，要選擇和平或戰爭。郭也提到，他最近常講，立法院不過半、總統做一半，希望這次能團結，不只總統勝選，立委也要過半，大家都很關心這個議題，也是給他的諫言，他都會記錄下來，每天都進步、學習。

多數立委表態挺侯友宜，是否感受到風向轉變？郭台銘則說，國民黨要團結勝選，沒有任何分裂本錢與任何不團結的資格，團結都不一定勝選。郭台銘還說最想贏的是國民黨主席朱立倫，此時一定要團結在黨中央的領導下，每個人辦好自己的角色，盡全力的衝，讓國民黨贏得勝選、立法院過半，為中華民國奠定不要戰爭，要和平，不要惡鬥，要經濟，這是他們共同的目標。 

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