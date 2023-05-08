曝買疫苗被擋！郭台銘喊「真相只有一個」　預告公布採購過程

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約晚間9點30分，郭台銘在宣明智與國民黨立委陳玉珍陪同下，一同接受媒體訪問。談及在餐敘上聊了什麼？郭台銘說，大家最關心的還是BNT疫苗狀況，他把真實情況向立委報告，立委也建議他把當時情況、時間地點、事情經過和內心感受整理出來，這兩天會把過程向國人交代清楚。
郭台盟強調，「真相只有一個，一定會把它還原」，他說明疫苗採購過程，目的只有一個，政府心中要有人民，人民是最偉大的、最重要的，若政府拋棄人民，人民也會拋棄他，他們聚焦在這個議題。
郭台銘也說，感謝立委給他這個政治新鮮人很多衷心、忠誠的建議，大家為國民黨勝選團結，2024台灣不要兵兇戰危，要選擇和平或戰爭。郭也提到，他最近常講，立法院不過半、總統做一半，希望這次能團結，不只總統勝選，立委也要過半，大家都很關心這個議題，也是給他的諫言，他都會記錄下來，每天都進步、學習。
多數立委表態挺侯友宜，是否感受到風向轉變？郭台銘則說，國民黨要團結勝選，沒有任何分裂本錢與任何不團結的資格，團結都不一定勝選。郭台銘還說最想贏的是國民黨主席朱立倫，此時一定要團結在黨中央的領導下，每個人辦好自己的角色，盡全力的衝，讓國民黨贏得勝選、立法院過半，為中華民國奠定不要戰爭，要和平，不要惡鬥，要經濟，這是他們共同的目標。