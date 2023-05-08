IU臉書頭貼終於更新！「仙氣爆發照」 狂吸20萬人暈船：太美了
29歲南韓女星IU（李知恩）近期工作滿檔，不僅才剛剛拿下「百想藝術大賞」的女人氣王，還跑遍韓國各大戲院宣傳新電影《Dream》，怎料，IU今（8）日晚間無預警更新臉書大頭貼，仙氣爆發的照片，讓粉絲們又驚又喜，結果才剛換2個鐘頭就湧入20多萬人朝聖，直呼：「我又戀愛了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
距離IU上一次更新臉書大頭貼，已經是2021年3月30日的事情，當時她還留著一頭長髮，雖然照片尺寸沒有算好，讓不少人看了有些吃力，但還是吸引85萬人按讚。如今，IU睽違2年多終於換成了新照片，可以見到現在的IU，捨去以往的長髮，改以活潑又亮麗的短髮亮相，仙氣再度提升，照片貼出2個鐘頭後，就湧入超過20多萬名粉絲朝聖，「姐姐肯換了耶」、「照片越來越清楚了。」
此外，向來以「寵粉」聞民的IU，日前和朴敘俊到各大戲院宣傳新電影《Dream》時，一眼就認出在台下一位10年沒見的日本粉絲，甚至還可以直接叫出名字，「Risa！妳過得好嗎？妳臉還是一樣漂亮」，讓該名粉絲相當感動，影片在推特上也吸引近700萬觀看次數，各大論壇都在瘋傳，也讓大家再次見證女神的親和力。