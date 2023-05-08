憂壟斷遊戲產業！英政府阻止併購暴雪 微軟力拚歐盟上訴
▲微軟去年計畫收購暴雪的交易案受到各國監管機構審核，在英國成為全球首個否決的政府機構後，歐盟態度引起外界高度關注。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑／綜合報導
2023-05-08 22:29:25
經過了數月的調查，英國政府正式宣佈以「反托拉斯」為由阻止微軟（Microsoft）與動視暴雪（Activision Blizzard）的併購案。此案涉及全球監管機構對科技公司的態度與企業勁敵索尼從中作梗等而引起各界高度關注，這起收購案接下來仍有歐盟委員會及美國聯邦貿易委員會（FTC）兩關得過，尤其今年五月歐盟的決定將成為併購結果是否順利的重大關鍵。
英國競爭與市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）在經過數月的調查之後，於今年4月26日宣布阻止微軟計畫以687億美元天價收購遊戲公司動視暴雪的併購案。由於微軟收購暴雪後企業規模恐過於龐大、有違反托斯拉法可能，因此許多國家的監管機關為此展開先行核可審核機制，徵求其他同行業意見，其中惟遊戲產業巨頭索尼極力反對，多數相關企業表達意見稱併購後不會對產業有太大影響。
索尼認為，暴雪若被微軟收購後，旗下受歡迎的遊戲如《決勝時刻》等未來恐將限制在微軟開發的Xbox主機，消費者權益將面臨損害。英國CMA主席柯曼（Martin Coleman）也稱，「微軟在遊戲產業已享有比其他競爭者更有力的優勢，併購交易恐強化這股優勢，藉此打壓新進與創新的競爭者。」
包含日本、巴西、沙烏地阿拉伯、烏克蘭與智利政府都通過相關審核，而英國作為全球最先針對該收購案進行否決的國家，表明了國際監管機構對這些主導市場的科技公司態度趨於嚴厲。
這項交易不僅在英國受挫，美國聯邦貿易委員會（FTC）也尚未公佈決定，歐洲方面則進入最後審查階段，歐盟委員會將於5月22日做出決定。微軟CEO史密斯（Brad Smith）對此更稱自己相信歐盟是比英國更有吸引力的創業標的，對於脫歐的英國將提起上訴，強調自身規模比索尼、任天堂等遊戲業霸主小得多，不會有壟斷問題。
不過若微軟最終成功買下暴雪，它將成為僅次於索尼、騰訊的全球第三大遊戲公司，倘若交易告吹，微軟則得支付暴雪高達30億美元的合併終止費。