歐盟提出第11輪對俄制裁方案　盼防堵規避行為

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根據法新社所見的文件，作為制裁計畫的一部分，歐盟建議停止向7間中國公司出口敏感技術，因為他們懷疑這些公司將相關技術轉交給俄羅斯。這將是歐盟首次因北京在烏克蘭戰爭中的角色而懲罰中國。
英國金融時報（Financial Times）今天報導，遭納入制裁清單的中企包括位於中國本土的三合成半導體（3HC Semiconductors）與金派科技（King-Pai Technology），以及5間香港公司，包括信諾電子（Sinno Electronics）、希舸電子（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments。
消息人士透露，歐盟還可能擴大禁止透過俄國公路運輸的貨物清單，以避免莫斯科取得在戰場上對付烏克蘭的技術。
路透社引述消息人士說法報導，被列入黑名單的對象還包括參與移送烏國兒童，以及將文化財從烏國戰區運往俄國的個人。
歐盟代表將於10日舉行會議，以就最新方案展開討論。
自去年2月俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動戰爭以來，擁有27個成員國的歐盟對莫斯科實施了前所未見的制裁。不過部分歐洲外交官坦言，歐盟現已接近成員國願意採行制裁措施的極限。
布魯塞爾現在將注意力轉向如何防堵既有制裁方案中的漏洞。
歐盟希望打擊向俄羅斯再出口敏感技術（如微晶片）的第三國。
歐洲官員抱怨，中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國，以及高加索和中亞地區的前蘇聯國家，進口的制裁清單商品大幅增加，這些國家也被認為是為向莫斯科轉出口禁運商品的罪魁禍首。
此外，歐盟還希望簡化追查涉嫌規避制裁國家的繁瑣程序。
歐盟正推動建立機制，使其能限制特定商品出口到疑向俄羅斯轉出口的第三國。（譯者：施施/核稿：林治平）1120508
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