普發6000已2100萬人領取！陳建仁：超前部署「疫後人民生活很好」

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陳建仁指出，北美洲台商總會創立至今已35週年，在歷屆總會長及領導幹部努力經營下，已有35個地區分會加入，回顧該總會成立以來的發展歷程，除了凝聚北美洲台商力量，協助海外台商發展事業，並向當地國政府爭取應有的權益外，各位台商朋友更成功扮演增進台灣與美加兩國實質友好關係的推手，構築彼此堅實的民間交流基礎。
行政院提到，今年3月下旬該總會亦組團赴美國國會進行叩門之旅，透過拜會美國參眾議員及行政部門官員，針對台商關心議題進行遊說及多場雙邊會議，並力促台灣與美國在半導體、電動車等產業的合作，成果豐碩，院長感謝各位台商作為台美之間重要的橋梁，促進台美經貿交流。
陳建仁表示，為拓展台灣國際經貿空間，政府積極啟動雙邊與多邊經貿協議，自去（2022）年6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」以來，受疫情影響臺美多次以視訊會議方式溝通，並於去年11月與今年1月舉行兩次實體會議，針對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題充分討論。其中，在中小企業方面，台灣企業約99%由中小企業組成，就業人數超過全國8成，但國際貿易參與程度不高，出口額僅占全體銷售額約26%。未來，在台美雙邊合作下，將透過協助中小企業排除貿易障礙、分享資訊等方式，促進台灣中小企業融入全球供應鏈，拓展出口市場。
陳院長指出，當前國際局勢變化快速，經由烏俄戰爭拉開序幕，威權主義持續威脅民主陣營，美中在政治、貿易、科技及軍事等方面持續競爭，台灣位處亞太地緣政治邊緣樞紐，加上後疫情時代各項政經挑戰、氣候變遷、假訊息及網路安全等各類複合式威脅，對臺灣而言，潛藏風險的挑戰與升級轉型的機會相依併存。蔡英文總統領導國家6年多以來，帶領台灣往正確方向大步邁進，無論在促進經濟發展、照顧人民生活、堅守國家主權及提升國際地位上，均有長足進步。
陳院長進一步表示，COVID-19疫情襲捲全世界超過3年，全民團結抗疫得宜，全球有目共睹。他身為美國國家科學院（National Academy of Sciences）的外籍院士（foreign associate），當他被邀請分享台灣對於COVID-19的防疫成果時，他指出台灣防疫能夠成功，而且2020年與2021年有3%及6%以上的經濟成長，獨步全球，並締造全世界最長時間的清零紀錄，是因為政府帶領得宜，讓社會大眾信任政府防疫措施，再加上2,300萬人民團結一心，才能共同締造如此亮眼的防疫成果。
陳院長進一步指出，政府超前部署，推動「五加二產業創新」、「六大核心戰略產業」、「投資台灣三大方案」，都相當的成功。政府隨後推動「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，從特別預算中普發現金每人6,000元，自4月1日開始發放至今，已經發放約2,100萬人，且無重大詐騙案件傳出，可見在政府領導下，台灣經濟發展在疫情期間的堅韌表現，在疫後也能讓人民生活得很好。因此他歡迎全球台商踴躍回台投資，政府將為海外台商搭建更廣大的服務平台，協助台商營運布局，提升企業競爭優勢，走向更寬廣的國際舞台，綻放更閃耀的光芒，並祝福大家回台訪問行程順利圓滿、身體健康、事業興隆。
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