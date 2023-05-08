「俄軍將像納粹一樣被擊敗」 澤倫斯基二戰紀念日演講誓言勝利
今（5/8）日是世界第二次大戰歐洲勝利紀念日（V-E Day），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在紀念演說中誓言要讓俄軍在烏克蘭戰場潰敗，就像納粹德國在二戰中被擊敗一樣，同時提交議案將烏克蘭的二戰紀念日改為今天。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《法新社》、《路透社》等歐洲媒體報導，澤倫斯基在烏克蘭二戰歷史博物館的二戰紀念園區發表演說，首先他提到現今的俄羅斯「帶來的所有往昔邪惡將被擊敗」，就像納粹主義被擊敗一樣；他向群眾呼籲，就像當時打敗邪惡一樣，「我們現在也團結著摧毀類似的邪惡力量」。
納粹德國於1945年5月8日投降，俄羅斯等前蘇聯國家的的二戰勝利日則定在5月9日，此前烏克蘭也在9日慶祝勝利日。澤倫斯基指出，為了擺脫過去俄羅斯的影響，他已經向國會提交法案，提議烏克蘭如其他歐洲國家將改5月8日紀念二戰勝利，並把5月9日定為烏克蘭的歐洲日（Europe Day）。
這是又一次明顯疏遠莫斯科的政策改動，澤倫斯基稱克里姆林宮（Kremlin）必須對在烏克蘭領土進行的大規模屠殺以及侵略領土等行為負責。
澤倫斯基演說前夕，俄羅斯也選在該國的勝利日閱兵前加大對克蘭各大城市的攻擊力道，部分軍事評論家認為這是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為了在重大節日取得戰果的行為，烏軍則宣稱擊落了俄軍發射的35架攻擊型無人機。