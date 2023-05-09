天氣回穩早晚溫差大！週末2天鋒面移入 「母親節」天氣有變數
受鋒面後東北季風增強影響，北部氣溫下降明顯，今（9）日清晨，宜蘭縣三星鄉只有攝氏16.9度，中部、北部、花東縱谷一帶普遍低溫都在攝氏17至19度間，感受上頗有涼意，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今明兩天整體空氣偏乾，降雨並不多，週四至週五（5/11至5/12）有些雨勢，但並不大，週末鋒面接近，各地都將是有陣雨的天氣。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇指出，今日白天北部、東半部的高溫大約在攝氏22至24度間，中部高溫攝氏26至29度，南部高溫可到攝氏30度，明天北部、東半部高溫會繼續上升到攝氏24至26度，中南部跟今天差不多，南北之間有較大的溫度差異，提醒民眾，今晚到明晨之間在中北部、東半部空曠地區仍可能有攝氏18度上下的低溫，夜晚清晨還是偏涼。
週四、週五台灣各地雲量較為增多，預報上來看，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後也會有局部短暫陣雨，雨勢不大，但相對來說可能天氣會稍微變得不穩定一些。溫度方面，在北部、東半部白天的高溫會繼續回升，逐漸上升到攝氏27至29度左右，中部、南部也會上升到攝氏30至32度間，整體會變得較為悶熱。
週末受到鋒面接近、通過的影響，相關的雲雨帶也會經過台灣附近，天氣轉差。週六各地雲量逐漸增多，降雨也慢慢開始出現，下週日母親節（5/14）當天鋒面通過，各地都將是有陣雨的天氣，不排除會有局部雷雨以及較大雨勢出現的機會，不過鋒面過得很快，週日晚間就通過台灣附近繼續東移，降雨趨緩，下週一（5/15日）降雨就會逐漸停下來，天氣趨於穩定。