母女遭撞「3歲童身亡」！台灣駕駛最壞習慣曝：路上8成都一樣
台南市北區成功路，8日上午發生一起死亡車禍命案，一名懷孕的婦人駕車左轉時撞到正在過馬路的一對母女，結果造成38歲母親被捲入車底重傷，3歲女兒頭部重創經送醫搶救後不治，引起軒然大波。而在監視器畫面曝光之後，就有網友痛批「台灣駕駛轉彎就是愛切西瓜！讓不少人紛紛贊同表示「路上至少8成都一個樣」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧該起事件，當時38歲的李姓女子牽著3歲女兒，在台南市北區忠義路、成功路口走在班馬路上穿越中，結果走到一半時，一輛深色自小客車直接左轉衝撞母女2人，結果李姓母親遭捲進車底，脫困後送往衛福部台南醫院；3歲女童倒地受創，警消獲報趕抵時，女童已無生命跡象，被緊急送成大醫院搶救，傷重不治。
該事件讓不少網友相當氣憤，有人在PTT貼文指出「很多駕駛不管騎車開車，為了趕在對向直行車過來前能先轉彎，轉的時候都直接切西瓜吃到對向車道，這種駕駛路上至少佔60%吧？」
貼文一出，不少網友心有戚戚焉表示「今天那個女童的不就是這樣，急著轉彎啊，都走在班馬路上了還能沒看到真的太扯」、「才不只6成，根本8成，一堆三寶都這樣轉彎」、「超級多，每天下班大十字路口一堆車這樣轉彎」、「超過八成吧，所以行人常常差點被撞」、「這就是為什麼行人一直被撞，趕著過彎等到看到人也來不及了」、「那種其實都算逆向了，真的有夠沒品.....」。