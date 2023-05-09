王思佳再爆「帶假香奈兒」上節目！網揪超怪疑點 教她1招還清白
藝人王思佳近日陷入假包疑雲，先是被爆料日前上節目中「愛馬仕白色的Mini Kelly II」有貓膩之後，接著被大陸網友整理過去她發出的許多「香奈兒」的單品都疑似有瑕疵，對比圖在兩岸論壇瘋傳，過去上節目的片段也被挖出，鬧得沸沸揚揚。不過也有不少網友認為事情不大對勁，還先不判王思佳「死刑」。
記者張嘉哲/綜合報導
日前王思佳上節目《女人我最大》分享自己的愛馬仕系列包，結果其中多款愛馬仕包遭到質疑，包括腳釘、扣子部分詭異，打開包包時沒有LOGO等，王思佳第一時間雖然沒有發聲，但隨後拍片表示已經將受到質疑的包款送驗，透露自己的包包是由「代購」買來，而且購買的價格還比市價更高，如果真的是假的「我X死他！我弄他祖宗18代」！
結果愛馬仕包包風波都還沒燒完，過去她上節目的片段又被大陸網友翻出，表示她有一顆香奈兒的彩繪包正版應該是「COCO的字樣」，結果王思佳的版本卻是「COOO」，對比圖在網路上瘋傳，且爆出疑似有瑕疵的香奈兒單品不只這一件，整個小紅書熱門都是這些照片。
對此，有網友認為整起事件有2點非常怪，認為王思佳不見得知道自己「買到假包」，首要是王思佳的個性直爽愛面子，不太可能知道自己拿「假貨」還敢拿去上節目、各種社群擺拍、拍影片，因為哪天被抓包就是會完蛋；第二則是身邊這麼多也同樣收藏精品的朋友，卻沒人告訴她「你的包包好像是假的」，如果說真有這麼大量的瑕疵精品包，身邊的朋友怎麼會辨別不出來呢？不少人都敲碗王思佳除了公布檢驗結果外，還希望可以看到「代購對話紀錄」，才能還給她自己清白。