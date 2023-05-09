不想再吃！日本奈良鹿遭「報復性餵食」 牠自己賣鹿餅笑翻
自從疫情解封之後，不少國人都已經安排出國旅遊，其中最受台灣民眾歡迎的日本，想必是不少人的首選！然而知名景點奈良餵鹿的行程，肯定是必排的，不過最近卻傳出，因為太多人餵食鹿餅的關係，結果一堆鹿看到鹿餅就露出厭世的表情，看起來就像是哀怨的「攤商老闆」，笑翻不少網友。
記者張嘉哲/綜合報導
財經作家游庭皓在臉書上貼文指出「京都的朋友說，過去兩週，台灣和大陸實在太多遊客，又是日本黃金週，奈良的鹿都已經對煎餅失去興趣了」只見貼出的照片，可以看到一隻奈良的小鹿眼皮相當沉、表情非常厭世，而旁邊四散著煎餅的畫面，顯然對於煎餅完全沒有興趣，看起來就像自己在賣這些煎餅一樣喊著「來喔來喔！沒人要的煎餅喔」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的要笑死了，我之前去也是這樣」、「想當初去奈良還被鹿追！現在竟然給我吃到厭世喔」、「可能遊客一下太多了啦哈哈哈哈哈」、「真的是被報復性餵食，每天吃吃到好膩」、「煎餅老闆登場！隨便看看喔」、「超可愛的哈哈哈哈，臉部有夠厭世的」。
而事實上，過去疫情時，就有日本民眾拍到奈良鹿暴瘦成皮包骨的模樣，根據日媒《產經新聞》報導，過去奈良公園的年均觀光客人次約為1300萬，每年賣出的鹿仙貝超過2000萬份，這些鹿仙貝過去被公園內的野生小鹿分食，平均每頭鹿一天都能吃到60片以上，成為鹿群的食物來源之一。
然而，一隻成鹿每天約要進食5公斤的草料，相較之下60片鹿仙貝的份量似乎不算什麼，只是點心，然而在疫情之後，有一段時間沒有遊客餵食這些鹿仙貝，加上鹿仙貝的營養價值遠高於一般的草，對某些「仙貝成癮」的鹿隻來說，少了仙貝讓牠們無法習慣，因此才會暴瘦成皮包骨。如今觀光潮恢復，沒想到奈良鹿遭到「報復性餵食」之後，反而是厭世吃鹿仙貝的生活，實在令人哭笑不得。