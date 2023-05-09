《人選之人》細節太猛！「五年級痛心告白」是真的 觀眾朝聖罵她
《人選之人—造浪者》是台灣第一部以政治幕僚作為題材的戲劇，劇情當中還帶入政治、新住民、婚姻平權、環保等議題，深受觀眾喜愛，演員們的好演技備受矚目與讚賞。然而，繼日前被發現劇中角色公正黨黨主席林月真（賴佩霞 飾）真的有臉書之外，劇中一篇被質疑是水軍操作的「五年級痛心告白」竟然也是真的存在，超狂細節讓《人選之人》的劇迷相當佩服。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在看完《人選之人—造浪者》之後，發現公正黨黨主席林月真真的有角色臉書，而且早在兩年前就已經有發文，貼文中呼應劇情前2集，林月真出席新住民早餐會時，不慎被新住民養的博美咬傷，後來才知該博美早已受傷，還親自上門拜訪，並且在臉書寫下「我承諾推動新二代母語教育」。
沒想到，最近又有網友發現在劇中出現的一篇「五年級痛心告白」竟然真的有該篇文章，是一位名為「郭文豊」先生在2021年所寫下，內文寫下力挺劇中時任總統「孫令賢」的BPL環保政策，直言「台灣有很多嘈雜的聲音，拖累了台灣的發展，這些聲音究竟是為了國家好，還是為了個別政治人物好，希望大家分辨仔細」暗指林月真所屬的公正黨，為了選舉抹黑不斷。
然而有趣的是，在劇中，這篇文章在劇中被公正黨視為是「水軍操作」，目的為了掩蓋總統孫令賢BPL的弊案，於是不少網友在得知真的有該篇文章後，入戲太深紛紛朝聖回應「BPL不是騙票的工具！孫令賢下台！」、「還真沒想到連這篇文都有，這劇組真的鋪梗鋪了兩年，真的很猛！對了！死刑也不是騙票的工具」、「孫令賢下台！BPL不是騙票的工具！」、「好猛喔這個細節，朝聖一下」。