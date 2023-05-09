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嘉義超商沙拉驗出「李斯特菌」　如何避免壞菌吃下肚？注意8重點！

嘉義超商沙拉驗出「李斯特菌」　如何避免壞菌吃下肚？注意8重點！
嘉義超商沙拉驗出「李斯特菌」　如何避免壞菌吃下肚？注意8重點！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】天氣漸漸變熱，清爽可口的沙拉健康又養生，因此受到許多民眾的喜愛，尤其是減肥的民眾，沙拉更是常常出現的菜單之一。不過，吃沙拉可要小心，可能會有「李斯特菌」藏在食物中。

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嘉義縣衛生局針對嘉義縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所進行抽驗，發現超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」產品衛生標準不符規定，被檢出有單核球增多性李斯特菌。

超商「桂花油醋雞肉沙拉」　李斯特菌檢驗陽性

嘉義縣衛生局為維護民眾食用即食熟食食品的衛生安全，針對嘉義縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所展開抽驗，共抽驗48件產品。嘉義縣衛生局表示，此次抽驗之產品，檢驗項目包含食品衛生標準、殺菌劑、防腐劑、漂白劑、甜味劑等。

其中有1件「桂花油醋雞肉沙拉」產品檢出單核球增多性李斯特菌為陽性。經查產品來源為外縣市，目前已移請來源廠商所屬衛生局後續查辦，將移請轄區衛生局針對不符合者依違反《食品安全衛生管理法》辦理。

以食品為媒介傳染　冷藏4℃仍可繁殖

「李斯特菌（Listeria monocytogenes）」主要傳染途徑以食品為媒介。可生長的溫度範圍在3－45℃之間，最適合它生存的溫度為30－37℃，不過，在冷藏溫度4－10℃的環境下李斯特菌仍可繁殖。

因此，易受李斯特菌感染的食品，包括生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶及冰淇淋等。

根據食藥署資料顯示，106－110年來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、紐澳、日本、越南、香港等地發布的國際食品安全警訊中，約有6成與微生物相關，其中又以單核球增多性李斯特菌佔最大宗，並包含蔬果類產品、含生菜類產品（三明治、捲餅、漢堡）、水果等食品。

感染症狀有「這些」　預防注意8重點

受到李斯特菌感染者，一般可能會有噁心、嘔吐、持續發燒、肌肉痠痛、嚴重頭痛和頸部僵硬等症狀，若是免疫力不佳、年長者等高危險群，可能會產生肺炎、心內膜炎、急性腦膜炎、敗血症等，甚至有休克、昏迷、致死風險。

若在懷孕期間受到感染，可能會導致流產、死胎、早產或新出生嬰兒受感染等問題。保持個人及飲食衛生，避免進食高風險的食品及飲品是最重要的預防方法。

針對李斯特菌，先前食藥署曾提醒民眾應注意以下8點事項：

  • 加強洗手，進食前、如廁後保持個人衛生。
  • 生吃的蔬菜、水果要徹底洗淨。
  • 肉類務必煮熟，避免進食未經煮熟之生肉。
  • 不要進食未經殺菌處理的牛奶及乳製品、以及來路不明的牛奶及乳製品。
  • 避免進食存放在冰箱超過一天以上的即食食品。
  • 徹底復熱經冷藏的食品。
  • 生鮮和熟食所使用之容器、刀具及砧板應分開，勿混合使用，並且分開冷藏。
  • 瓜果類生長或採收時可能和土壤接觸並受污染，且表皮較粗糙的水果易藏污納垢，應徹底刷洗乾淨後再行分切。

超商驗出李斯特菌　衛生局長籲落實衛生管理

而針對抽驗發現「桂花油醋雞肉沙拉」有李斯特菌的事件，嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，餐飲及食品販售業者應落實衛生自主管理，製作販售場所應符合食品良好衛生規範準則。

趙紋華局長也提醒，相關人員於調理前後應徹底洗淨雙手及器具，處理生熟食需使用不同器具以避免交叉污染，在調理牛肉、豬肉、禽肉等肉類產品時應徹底煮熟，且販售食品勿大量製作囤積，並把關販售產品之衛生安全，以維護消費者權益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57762

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