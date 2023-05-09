嘉義超商沙拉驗出「李斯特菌」　如何避免壞菌吃下肚？注意8重點！

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超商「桂花油醋雞肉沙拉」 李斯特菌檢驗陽性嘉義縣衛生局為維護民眾食用即食熟食食品的衛生安全，針對嘉義縣內各大超商、賣場、餐飲業等場所展開抽驗，共抽驗48件產品。嘉義縣衛生局表示，此次抽驗之產品，檢驗項目包含食品衛生標準、殺菌劑、防腐劑、漂白劑、甜味劑等。
其中有1件「桂花油醋雞肉沙拉」產品檢出單核球增多性李斯特菌為陽性。經查產品來源為外縣市，目前已移請來源廠商所屬衛生局後續查辦，將移請轄區衛生局針對不符合者依違反《食品安全衛生管理法》辦理。
以食品為媒介傳染 冷藏4℃仍可繁殖「李斯特菌（Listeria monocytogenes）」主要傳染途徑以食品為媒介。可生長的溫度範圍在3－45℃之間，最適合它生存的溫度為30－37℃，不過，在冷藏溫度4－10℃的環境下李斯特菌仍可繁殖。
因此，易受李斯特菌感染的食品，包括生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶及冰淇淋等。
根據食藥署資料顯示，106－110年來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、紐澳、日本、越南、香港等地發布的國際食品安全警訊中，約有6成與微生物相關，其中又以單核球增多性李斯特菌佔最大宗，並包含蔬果類產品、含生菜類產品（三明治、捲餅、漢堡）、水果等食品。
感染症狀有「這些」 預防注意8重點受到李斯特菌感染者，一般可能會有噁心、嘔吐、持續發燒、肌肉痠痛、嚴重頭痛和頸部僵硬等症狀，若是免疫力不佳、年長者等高危險群，可能會產生肺炎、心內膜炎、急性腦膜炎、敗血症等，甚至有休克、昏迷、致死風險。
若在懷孕期間受到感染，可能會導致流產、死胎、早產或新出生嬰兒受感染等問題。保持個人及飲食衛生，避免進食高風險的食品及飲品是最重要的預防方法。
針對李斯特菌，先前食藥署曾提醒民眾應注意以下8點事項：
- 加強洗手，進食前、如廁後保持個人衛生。
- 生吃的蔬菜、水果要徹底洗淨。
- 肉類務必煮熟，避免進食未經煮熟之生肉。
- 不要進食未經殺菌處理的牛奶及乳製品、以及來路不明的牛奶及乳製品。
- 避免進食存放在冰箱超過一天以上的即食食品。
- 徹底復熱經冷藏的食品。
- 生鮮和熟食所使用之容器、刀具及砧板應分開，勿混合使用，並且分開冷藏。
- 瓜果類生長或採收時可能和土壤接觸並受污染，且表皮較粗糙的水果易藏污納垢，應徹底刷洗乾淨後再行分切。
超商驗出李斯特菌 衛生局長籲落實衛生管理而針對抽驗發現「桂花油醋雞肉沙拉」有李斯特菌的事件，嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，餐飲及食品販售業者應落實衛生自主管理，製作販售場所應符合食品良好衛生規範準則。
趙紋華局長也提醒，相關人員於調理前後應徹底洗淨雙手及器具，處理生熟食需使用不同器具以避免交叉污染，在調理牛肉、豬肉、禽肉等肉類產品時應徹底煮熟，且販售食品勿大量製作囤積，並把關販售產品之衛生安全，以維護消費者權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57762
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