詐騙簡訊超氾濫！台灣每月竟超過2千組假網址 4類簡訊要注意
根據刑事局最新統計，夾帶釣魚連結的詐騙簡訊在今年第一季共累績89件報案紀錄，總財損達480萬元，隨著報稅季來臨恐刺激詐騙增加。根據Gogolook指出，台灣每月有超過2千個詐騙網域產生，偽冒對象以電商、銀行、證券與虛擬貨幣交易所等4類型為大宗。為杜絕釣魚連結所帶來的詐騙威脅，陌Whoscall推出免費防詐新功能「檢查連結」，串接Gogolook、Google與Scamadviser三大資料庫，避免誤入陷阱。
記者周淑萍/綜合報導
全球反詐聯盟GASA調查揭露，去（111）年數位詐騙全球財損高達550億美元，以英國為例，數位詐騙佔總詐騙案件的41%，在新加坡則則達到50%，在台灣，根據Gogolook指出，台灣每月有超過2千個詐騙網域產生，偽冒對象包含電商、銀行以及證券與虛擬貨幣交易所等，且在生成式AI的推波助瀾下，社群網站上已充斥著由AI產製的假名人帳號與假商品的詐騙廣告，幾可亂真的廣告素材提升民眾點入連結受詐的可能性。
陌生來電辨識軟體Whoscall也在APP內推出「檢查連結」新功能，串接Gogolook與刑事局資料庫、Google Web Risk服務以及全球網域風險檢測服務商Scamadviser資料庫，藉由解析網站流量、建置日期、SSL憑證狀態以及惡意軟體安裝等指標，來過濾是否為假網站。
現在雙平台用戶只要將Whoscall更新至最新版本，點選APP內「檢查連結」並輸入陌生連結，即可自動提供「危險連結」、「可疑連結」及「安全連結」等風險等級檢查結果，建議民眾避免點選「危險」或「可疑」連結，以防落入詐騙或是暗藏惡意軟體的網頁。