中國外交官被驅逐　駐加拿大使館揚言反制

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這名發言人說，這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。
使館發言人重申，中國從不干涉別國內政，所謂「中國干涉加內政」毫無根據，是對中方赤裸裸的汙衊抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。
發言人指出，中方駐加外交領事人員一貫嚴格按照有關國際公約和中加雙邊協定依法履職，加國政府不僅不保護中方外交領事人員合法權益，反而刻意迎合反華勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，中方對此絕不接受。
發言人說，中方奉勸加方立即懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。如果加方肆意妄為，中方勢將作出堅決有力回擊。
中國駐加拿大使館發表聲明前，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）先發聲明指出：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物。」
加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）上週報導，渥太華當局對北京干涉加國事務視而不見後，反對黨湧現抗議聲浪。
「環球郵報」引述機密文件和匿名安全消息來源報導，由於保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）在2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中國情報機構計劃制裁他和他的親戚。
報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名中國駐多倫多領事館的外交官員牽涉其中。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120509