《奧本海默》正式預告曝光！諾蘭大神談原子彈之父 畫面超震撼
環球影業即將於7月21日推出由克里斯多夫諾蘭自編自導的新片《奧本海默》，這是一部用IMAX攝影機拍攝的史詩鉅片，觀眾將看到一個謎一般的男人是如何陷入一個自相矛盾的困境，他為了拯救這個世界，必須先毀滅它。
記者楊穎軒／綜合報導
粉絲敲碗終於等到「諾蘭大神」，《奧本海默》最新預告昨（8日）釋出，奧本海默在片段中提到，當時美國與納粹正在進行軍事競爭，如果納粹搶先一步發明原子彈，後過不堪設想，於是他提議召集所有美國最優秀的科學家和人才，設立一座祕密實驗室並打造一個城鎮讓家屬一起陪同，傾全力要完成人類史上最重要的發明，這攸關人類的生死存亡，但他能創造這個奇蹟，全世界將永遠記得這一天，這項研究成果也會為人類帶來前所未見的和平。
這支預告戲劇張力十足，畫面更震撼，讓人更迫不及待想一窺原子彈之父羅伯特奧本海默（席尼墨菲 飾演）的內心世界和原子彈發明歷程，還有他和身為生物學家和植物學家的妻子凱瑟琳「琪蒂」奧本海默（艾蜜莉布朗 飾演）夫妻間的互動，以及與曼哈頓計畫的負責人萊斯利格羅夫斯少將（奧斯卡獎得主麥特戴蒙 飾演）和美國原子能委員會主席路易斯史特勞斯（小勞勃道尼 飾演）的精彩對手戲。
《奧本海默》其他演員陣容還包括奧斯卡獎入圍者佛蘿倫絲普伊飾演精神科醫師瓊塔特洛克、班尼沙夫戴飾演理論物理學家愛德華泰勒、麥可安格蘭諾飾演羅伯特瑟伯爾以及喬許哈奈特飾演美國核子科學家歐內斯特勞倫斯。其他演員陣容還包括奧斯卡獎得主雷米馬利克，再度和導演克里斯多夫諾蘭合作，八度入圍奧斯卡獎的編劇和導演肯尼斯布萊納，以及丹恩迪漢（《星際特工瓦雷諾：千星之城》）、狄倫阿諾（《月光光新慌慌》電影系列）、大衛克倫荷茲（《西部老巴的故事》）、艾登艾倫瑞克（《星際大戰外傳：韓索羅》）以及馬修莫汀（《黑暗騎士：黎明昇起》）。