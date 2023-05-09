梅雨鋒面有料！全台水庫2天進帳「2549萬噸」 南部只夠高雄用1天
近日梅雨季首波鋒快閃通過，較多的對流雲系在台灣海峽附近發展，也為中南部帶來不少降雨，雖然缺水情況短期無法立即見效，不過仍有稍稍解渴的作用，根據水利署統計，2天下來，全台水庫降雨效益估計達到2549萬噸，其中以中部水庫喝最多水，南部水庫則進帳181萬噸，「差不多是高雄一天所需用水量」，水利署表示，隨著高屏溪流量回升，仍有助於穩定高雄水情。
記者張志浩/綜合報導
從上週六（5/6）上午7時至昨（8）日下午4時，梅雨鋒面主要替中部水庫進帳不少雨量，冠軍落事日月潭（含霧社）水庫，預估入流量將達520萬噸，德基水庫400萬噸是第二名，鯉魚潭水庫320萬噸第三名；南部的數據上，整體降雨效益為181萬噸，串聯運用的曾文、烏山頭水庫共進帳120萬噸。北部水庫約挹注950萬噸，前三名依序為石門、寶山寶二、翡翠水庫。
而翻開目前主要水庫蓄水量數據，日月潭水庫有效蓄水量達58.2％、德基水庫47.1％、鯉魚潭水庫37.5％，南台灣部分，曾文水庫僅6.5％、南化水庫20％、烏山頭水庫雖有55.7％，但昨日水量下降1.01%，南部多數水庫蓄水量都不及25％，民眾仍要節約用水。
水利署也進一步表示，目前和地方政府積極合作，加緊腳步拚造水，像位在高雄的海淡廠，就以約一個月的時間迅速建置，並在試運轉產水後，目前每天已可產出5000噸的水，5月中後，更將擴大增加至每日生產1.5萬噸的用水。
水情燈號方面，目前台南市、高雄市為「減量供水」橙燈；新竹縣市、台中市及彰化縣北部地區、嘉義縣市為「減壓供水」黃燈；苗栗縣為「水情提醒」綠燈；其餘縣市為「水情正常」藍燈。