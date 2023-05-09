風濕免疫患者新福音！骨關節超音波即刻診斷

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「風濕」症狀成因複雜 難用單一症狀診斷三總風濕免疫過敏科黎亞綺醫師表示，臨床發現許多民眾出現關節及肌肉不舒服時，一開始都會先到復健科或骨科檢查，後來發現不是過度勞動或姿勢不良造成的關節發炎，加上治療效果普遍不理想，最後輾轉至風濕免疫過敏科進一步檢查，才被診斷是風濕免疫疾病造成的關節疼痛。
黎亞綺醫師說，常見風濕免疫疾病包含類風濕性關節炎、乾燥症、紅斑性狼瘡及僵直性脊椎炎等，由於症狀、成因都相當複雜，且很難從單一症狀診斷，因此常常需要配合實驗室數據、血液檢查或影像輔助，甚至是病理切片來做最後判斷。偶有病患反應電腦斷層或核磁共振很難排到，這些檢查雖然耗時，但卻能幫助醫師做出正確的診斷，進而給予病患最適切的治療。
骨關節超音波門診 即時影像大幅縮短診斷時間超音波的特點是沒有放射線，不會造成輻射傷害，而且影像即時，做完馬上可以知道結果，所以三總免疫風濕過敏科特別加開「骨關節超音波門診」，讓風濕免疫疾病患者的診斷及治療追蹤更加便利。風濕免疫過敏科朱宸志醫師表示，移動式的超音波儀器可以在診間就進行診斷，只要連上平板電腦，甚至一台手機就能將患者的關節狀況一覽無遺。除了可以幫助臨床診斷外，骨關節超音波也能追蹤關節發炎及治療改善狀況，讓後續治療選擇更加精準。
長期慢性疼痛是跡象 及早發現及早治療黎亞綺及朱宸志醫師共同呼籲，關節骨頭一旦被破壞侵蝕是無法復原的！如果出現單點或多點的骨關節疼痛，或是皮膚異常紅疹長期沒有獲得改善，一定要提高警覺、及早就醫，才不會耽誤治療的黃金時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57753
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