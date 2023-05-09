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風濕免疫患者新福音！骨關節超音波即刻診斷

風濕免疫患者新福音！骨關節超音波即刻診斷
風濕免疫患者新福音！骨關節超音波即刻診斷

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名今年八十歲的楊婆婆（化名）長期深受關節疼痛所苦，雖然到不少醫院就診，但病情仍無法獲得改善，甚至一度痛到住院治療，最後被轉診至風濕免疫過敏科檢查，確診罹患「類風濕性關節炎」。

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收治個案的三總風濕免疫過敏科朱宸志醫師表示，問診後發現楊婆婆許多臨床症狀較像類風濕性關節炎，但血液檢測卻發現類風濕因子及抗環瓜氨酸抗體（anti-CCP）並沒有上升趨勢；另外手指關節外觀也沒有明顯腫脹，經進一步安排「骨關節超音波」檢查後，發現關節滑膜增生且有持續發炎跡象，最後確診罹患「類風濕性關節炎」。由於楊奶奶的情況符合使用健保給付的生物製劑，經積極治療後病情逐漸趨於穩定。

「風濕」症狀成因複雜　難用單一症狀診斷

三總風濕免疫過敏科黎亞綺醫師表示，臨床發現許多民眾出現關節及肌肉不舒服時，一開始都會先到復健科或骨科檢查，後來發現不是過度勞動或姿勢不良造成的關節發炎，加上治療效果普遍不理想，最後輾轉至風濕免疫過敏科進一步檢查，才被診斷是風濕免疫疾病造成的關節疼痛。

黎亞綺醫師說，常見風濕免疫疾病包含類風濕性關節炎、乾燥症、紅斑性狼瘡及僵直性脊椎炎等，由於症狀、成因都相當複雜，且很難從單一症狀診斷，因此常常需要配合實驗室數據、血液檢查或影像輔助，甚至是病理切片來做最後判斷。偶有病患反應電腦斷層或核磁共振很難排到，這些檢查雖然耗時，但卻能幫助醫師做出正確的診斷，進而給予病患最適切的治療。

骨關節超音波門診　即時影像大幅縮短診斷時間

超音波的特點是沒有放射線，不會造成輻射傷害，而且影像即時，做完馬上可以知道結果，所以三總免疫風濕過敏科特別加開「骨關節超音波門診」，讓風濕免疫疾病患者的診斷及治療追蹤更加便利。風濕免疫過敏科朱宸志醫師表示，移動式的超音波儀器可以在診間就進行診斷，只要連上平板電腦，甚至一台手機就能將患者的關節狀況一覽無遺。除了可以幫助臨床診斷外，骨關節超音波也能追蹤關節發炎及治療改善狀況，讓後續治療選擇更加精準。

長期慢性疼痛是跡象　及早發現及早治療

黎亞綺及朱宸志醫師共同呼籲，關節骨頭一旦被破壞侵蝕是無法復原的！如果出現單點或多點的骨關節疼痛，或是皮膚異常紅疹長期沒有獲得改善，一定要提高警覺、及早就醫，才不會耽誤治療的黃金時機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57753

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