護理師限定！福華三飯店自助下午茶三贈一、住房最低每人1400元
歡慶512國際護師節，台北福華大飯店、台中福華大飯店、高雄福華大飯店聯手推出餐飲、住宿優惠，以行動感謝這群在疫情情間一直默默堅守前線的醫護人員們。5/12當日持護理師證，台北福華彩虹座自助下午茶三人同行一人免餐費優惠，5/11~5/15指定住宿含早餐周末不加價。台中福華餐廳內用、福袋組、星級外帶餐盒的優惠折扣外，還有入住指定房型即贈陽光優質早餐的活動。高雄福華全館餐廳餐飲小吃單點85折，以及住房房型升等優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
台北福華大飯店於5/12國際護師節當日，推出彩虹座自助下午茶期間，凡出示護理人員相關證件即享三人同行一人免餐費優惠，彩虹座現正舉辦「Amazing Thai泰國美食節饗宴」，有多款酸甜辣鹹正宗泰國美饌。而在5/11~5/15推出國際護師節的限定快閃「國際護師節 感謝有您」 住房優惠，可享入住高級單床房/雙床房3,512元，平均一人只要不到1,800元，再享假日不加價含早餐多重優惠。
台中福華大飯店為響應國際護師節，即日起至6/30為止，餐飲方面只要加入台中福華大飯店APP會員並出示醫護人員證件，館內餐廳16F海華樓、3F江南村、3F覓舍西餐廳皆內用85折，還可在1F電商-豪吧購買伴手禮「福」袋組，每人限購1袋，福袋指定品項常溫牛肉麵、煲湯、雪蛤燕窩飲任選，皆享原價5折。
訂購「行」動主廚星級餐盒，還能享8折優惠。住宿方面，只要出示醫護人員識別證，於平日入住指定五種房型皆可享優惠價格，包含雙人高級單床房2,800元、雙人高級雙床房2,800元、雙人精緻客房3,200元、四人精緻家庭房4,600元、四人行政雙床房4,000元，依入住人數贈陽光優質早餐。 等於是最低每人每晚才1400元，就能入住。
高雄福華大飯店即日起至12月30日也同步推出護理人員禮遇優惠，憑工作識別證可享全館餐廳餐飲小吃單點85折優惠或住房房型升等禮遇。餐飲優惠可在高雄福華大飯店館內任一餐廳，包含南台灣最高的Smile One精緻涮涮鍋或是有著遠近馳名一品明爐烤鴨的江南春江浙料理、知名網美餐廳Hovii Cafe、獲得號稱設計界奧斯卡-義大利A’Design Award銅獎的時尚港飲餐廳「珍珠坊」及全新形象隆重登場的麗香苑自助餐廳。
另外，大倉久和大飯店的歐風館自助餐廳，迎接新任日式料理主廚，菜色中的壽司及生魚片呈現耳目一新的料理手法，帶來新鮮現流漁貨生魚片、壽司、天使紅蝦、三點蟹及藍蟹等，也有精緻繽紛的甜點，像是主廚現烤手工焦糖布蕾等。即日起推出壽星用餐可享生日當日8折、當月85折優惠。