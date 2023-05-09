《一隻臺灣黑熊之死》獲休士頓電影節金獎　林務局開放非營利授權

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林務局表示，本次報名參加該影展的「紀錄片」長片類別，有白金、金、銀、銅等獎項，《一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事》是臺灣唯一獲得「金獎」的長片，實屬不易。
影片導演顏妏如表示，除了獲獎，更令人驚喜的是，眾多得獎的影片並不是全部都會在影展上放映，得獎的作品再經主辦單位挑選，最終才會在影展上實體放映，而《一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事》是今年臺灣唯一受邀於休士頓國際電影節實體放映的紀錄片，已於4月30日在美國喜滿客紀念城放映，非常感謝主辦單位的肯定。
林務局提到，《一隻臺灣黑熊之死－711/568的人間記事》是記錄一隻原為研究繫放的黑熊，歷經二度救傷二度野放，最終卻仍不幸遇害的完整歷程，透過山村居民視角傳達人熊關係理性互動的省思，並加入現場人員於照護追蹤過程中的心情故事，該紀錄片中英文版已公開於森活情報站Youtube網站。
為推動臺灣黑熊保育教育，林務局也宣布，包含政府機關、公私立學術單位、圖書館、合法立案等非營利團體、公司行號、書店等，只要是基於非營利目的公開播映，都可以直接運用，無須再向林務局申請授權。
林務局也呼籲，無論是誤傷或誤捕黑熊，或是發現黑熊受傷或危害情形，只要第一時間撥打林務局24小時專線0800-000-930（您您您救山林）啟動即時救援機制，就有機會救黑熊一命，甚至也可以獲得獎勵金，希望全民一起為黑熊保育努力，讓人與熊和諧相處。