NBA季後賽／湖人黑馬殺出！104:101勝勇士聽牌　Curry 31分大三元

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首節勇士希望利用新先發陣容更強的運動能力，去進攻籃下，Andrew Wiggins確實因此在禁區得到一些分數，不過球隊這一節的命中率並不理想，暫時以21:22落後。
次節勇士打成一次轉換快攻，湖人就喊出暫停，之後Austin Reaves和LeBron James皆命中三分，客隊用Curry和Draymond Green的配合反擊。在進入中場前最後2分鐘，Curry利用高位擋拆連續打中4回合，讓球隊反超比分，半場打完勇士以52:49領先，Anthony Davis得到19分，Curry砍17分。
易籃再戰後，湖人一度反超，但勇士靠著Payton連得7分、打出11:0攻勢重新領先。之後雙方在有限的差距內拉鋸，Donte DiVincenzo的三分球，讓客隊帶著7分領先進入末節。
之後，James開始發威，傳出助攻、並命中跳投，讓湖人迅速以9:0的攻勢反超比數，勇士連續發生失誤，陷入得分荒，好不容易才靠著Curry跳投止血。但這一節Lonnie Walker IV成為湖人奇兵，屢屢命中關鍵球，雙方進入拉鋸狀態。
比賽進入最後5分鐘，雙方戰成94:94平手，Curry拋投讓勇士取得領先，湖人喊出暫停。之後Walker又再次切入得分，追平比數。關鍵時刻，此役狀態不佳的Klay Thompson命中關鍵三分球，隨後LeBron James兩罰命中，雙方僅1分差。
勇士下一波進攻沒進，Walker再度跳投命中，James獲得罰球，湖人3分領先。Curry上籃命中，勇士追回2分。關鍵回合，Curry兩次進攻都沒有得分，勇士被迫犯規，湖人兩罰全進，防下勇士最後回合的進攻，鎖定勝利。
勇士這場比賽三分球表現不佳，41投僅12中，Curry全場30投12中，得到31分14助攻10籃板。湖人方面James攻下27分10籃板6助攻，Davis拿到23分15籃板。
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