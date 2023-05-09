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4歲童高燒5天！X光一照是肺炎　醫揭「1病毒」示警：病人大幅增加

▲近來不只腸病毒門診炸裂，接連有2兒科醫師示警「hMVP」病毒正肆虐，以咳嗽及高燒為主要症狀。（示意圖非當事人／NOWnews資料照）
▲近來不只腸病毒門診炸裂，接連有2兒科醫師示警「hMVP」病毒正肆虐，以咳嗽及高燒為主要症狀。（示意圖非當事人／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

疾管署上周公布國內腸病毒單周就診人次已破萬人，除了腸病毒外，兒科名醫黃瑽寧也點名「hMPV，人類間質肺炎病毒」也已在社區流行。新北市一名4歲幼童，因為連續高燒39度5天，同時有咳嗽有痰、流鼻水、輕微喉嚨痛等症狀，後檢查發現是hMPV感染引發肺炎，收治的醫師強調，這款病毒真的不容小覷，近期門診發燒且合併肺炎的病人應會大幅增加

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小兒科醫師林智葳昨（8）在臉書分享，一名4歲的幼童反覆發燒了3天，且燒到39度，合併咳嗽有痰、流鼻水、輕微喉嚨痛等症狀，燒到第三天的時候回診，本來以為孩子的發燒時間已經逐漸拉長，應會逐漸退燒，未料幼童返家竟然又繼續高燒2天。

▲4歲童照X光後確診肺炎，發現是由hMPV（人類間質肺炎病毒）感染引發。（圖／翻攝林智葳臉書）
▲4歲童照X光後確診肺炎，發現是由hMPV（人類間質肺炎病毒）感染引發。（圖／翻攝林智葳臉書）
林智葳表示，孩子發高燒的第一天，父母會很緊張，但高燒到第三天時換兒科醫師開始焦慮，燒到第五天時，一般都建議爸媽趕緊帶孩子去醫院做檢查，結果這位4歲孩子照X光後確診肺炎，微生物證據是hMPV（人類間質肺炎病毒）。

雖然hMPV沒有特定的抗病毒藥物可治療，也不易引發重症。但林智葳指出，感染hMPV容易讓孩子高燒數日，有些甚至到第7天才退燒、引發肺炎的特性還是不容忽視，如果本身就有氣喘、呼吸道過敏等體質的人更要注意。他也預期近期門診發燒且併有肺炎的病人應該會大幅增加，hMPV真的不容小覷。

▲林智葳指出，hMPV容易讓孩子高燒數日，有些甚至到第7天才退燒，預測近期門診發燒且併有肺炎的病人應該會大幅增加。（圖／翻攝林智葳臉書）
▲林智葳指出，hMPV容易讓孩子高燒數日，有些甚至到第7天才退燒，預測近期門診發燒且併有肺炎的病人應該會大幅增加。（圖／翻攝林智葳臉書）

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