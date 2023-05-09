百貨母親節殺瘋！精品特賣Chole上衣1432元 Nars腮紅490元
睽違三年，微風精品特賣會Breeze Couture將於5/10日開跑，眾多精品品牌下殺2折起，包括alexanderwang上衣兩件1500元、Chole經典長袖T 1432元；彩妝部分有NARS炫色腮紅590元（原價1150，下殺近6折）、Mac水漾潤澤唇膏460元，恰好遇上母親節送禮必衝，萬元精品千元入手。同時，各大百貨母親節檔期開跑中，其中SOGO百貨全館8折起，提早下載APP還能先領電子折價券800元。
記者鍾怡婷/綜合報導
微風百貨精品特賣會5/10(三)-5/23(二)在微風廣場9樓開跑，下午13:00依序排隊進場，超殺必搶包括 MM6 Maison Margiela x Eastpak聯名山型手提包優惠價4,940元；Chole 經典長袖T-shirt 優惠價1,432元；義大利的墨鏡品牌 giuliano Fujiwara 祭出5折優惠；GIVENCHY kids 公主系粉色褲襪優惠價992元；還有NIKE X SACAI BLAZER 經典聯名運動鞋，限時優惠價4900元，6款顏色可以搶購。
除了精品服飾外，必搶的專櫃彩妝品牌有NARS 炫色腮紅優惠價590元、GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃優惠價 780 元、M.A.C 水漾潤澤唇膏460元，且有多色可選，下殺近6折優惠。且參加特賣會並且拍照打卡，並於官方粉專活動貼文標記3位好友後，公開分享至個人頁面，還有機會抽中Moncler Enfant Kids、NIKE 等「價值破萬限量好禮」，得獎者將於5月31日前公告於粉絲專頁。
同時，各大百貨母親節檔期開跑中，SOGO 4/29(六)~5/14(日)一連16天推出「寵愛媽咪 珍馨回饋」，全館商品8折起外，下載APP可領800元購物金，有忠孝館4張100元+復興館3張100元+敦化館1張100元，指定專櫃單筆消費2000元即可使用一張優惠券折抵，活動期間再集結11大銀行推出刷卡滿額與分期好禮，指定銀行最低門檻刷滿5500元即可兌換SOGO電子商品券100元。