20多歲妙齡女沒心跳突然倒下　藉3D立體定位電燒保命

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心房顫動中風、猝死機率高 藥物控制不佳可考慮心導管電燒國軍桃園總醫院心臟內科許竹佑醫師表示，心律不整起因於神經放電異常，使心臟肌肉不正常收縮，導致心跳不規律。其中心房顫動約占心律不整中的兩成，隨著年紀上升，心房顫動發生機率也會跟著增加。
一旦心房顫動發生，血液很容易在心房中凝結成血栓，再隨著血流到大腦、肺部、冠狀動脈等部位。許竹佑醫師說明，因為心房顫動很容易引發中風、肺栓塞、心肌梗塞等致命情況，患者確診後，首先會使用藥物控制，也可以輔以抗凝血劑降低血栓出現機會，但若藥物控制下效果不如預期，就會考慮利用心導管電燒方式，更加積極地消除心房異常放電點位，讓中風、猝死風險降到最低。
▲3D立體定位心臟電燒技術免除輻射暴露疑慮，可直接看到心導管周邊的立體圖像
由平面變立體！最新3D立體定位大幅提高成功率許竹佑醫師解釋，實施電燒手術期間，醫生必須不斷確認心導管位置，傳統會使用X光不斷照射的方式來確認，患者因此需負擔暴露在高輻射環境的風險；且由於X光攝影僅能平面顯示，因此非常仰賴醫師本身經驗與對於生理結構的知識，才能將平面影像在腦中轉換成立體認知，手術難度非常高，較難確保完全精準地電燒異常點。
隨時醫療與時俱進，目前心臟電燒已有3D立體定位新技術的加入，可以改善上述風險。許竹佑醫師強調，透過3D立體定位系統的協助下，現在醫師已經可以在儀器上，直接看到心導管周邊的立體圖像，不僅不用在以前需要大量使用X光，完全免除輻射暴露疑慮外，還可以提供如GPS一樣精準的定位，醫生可以快速判斷心導管位置，不會有視覺誤差，針對異常點進行精準電燒。
▲國軍桃園總醫院引進3D立體定位心臟電燒技術，提供如GPS般的精準定位
肩擔南桃園健康重任！ 國軍桃園總醫院心導管室全方位提升醫療品質目前南桃園地區的急重症醫療中心，在心臟電燒手術上有導入3D立體定位系統的就只有國軍桃園總醫院。許竹佑醫師提到，國軍桃園總醫院位於南桃園龍潭區，在2000年1月1日成立心導管室，一直以擔負著維護周遭民眾健康為己任，在心導管室主任黃立言醫師的規劃下，為致力提供醫學中心等級的心血管疾病照護，積極安排院內主治醫師前往三軍總醫院、臺北榮民總醫院與林口長庚等國內一級醫學中心，接受心臟電生理介入訓練，引進3D立體定位系統等先進設備，目前國軍桃園總醫院已成立心律不整電燒專業團隊，也已累積為數不少例的3D心臟電燒手術案例，讓患者們不需舟車勞頓，在地就能擁有高品質的治療與照護。
任何手術都有風險 建議多與主治醫討論治療選擇許醫師也提醒，許多民眾聽到要動心臟手術時都會感到擔心，甚至產生抗拒，但其實以現在的醫療技術，心臟電燒已經十分進步與安全，有許多輔助技術可搭配選擇，如3D立體定位時所需使用的電極貼片，目前也已獲得健保有條件給付，故建議患者可視自身需求，多與醫師詢問與討論，以成功控制疾病與減少併發症產生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57690
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