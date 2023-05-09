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20多歲妙齡女沒心跳突然倒下　藉3D立體定位電燒保命

20多歲妙齡女沒心跳突然倒下　藉3D立體定位電燒保命
20多歲妙齡女沒心跳突然倒下　藉3D立體定位電燒保命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名20多歲年輕女性，工作時失去心跳與呼吸突然倒下，在自動體外心臟電擊去顫器（簡稱AED）急救下，恢復生命徵兆，到醫院後發現竟然是罕見先天性心臟病WPW症候群患者，因為較常人多了一束傳導組織，導致嚴重心律不整，具極高猝死危機。幸好在主治醫師實施3D立體心臟電燒手術後，成功去除心臟不正常放電點位，讓心臟恢復穩定跳動，也讓猝死風險大幅降低。

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心房顫動中風、猝死機率高　藥物控制不佳可考慮心導管電燒

國軍桃園總醫院心臟內科許竹佑醫師表示，心律不整起因於神經放電異常，使心臟肌肉不正常收縮，導致心跳不規律。其中心房顫動約占心律不整中的兩成，隨著年紀上升，心房顫動發生機率也會跟著增加。

一旦心房顫動發生，血液很容易在心房中凝結成血栓，再隨著血流到大腦、肺部、冠狀動脈等部位。許竹佑醫師說明，因為心房顫動很容易引發中風、肺栓塞、心肌梗塞等致命情況，患者確診後，首先會使用藥物控制，也可以輔以抗凝血劑降低血栓出現機會，但若藥物控制下效果不如預期，就會考慮利用心導管電燒方式，更加積極地消除心房異常放電點位，讓中風、猝死風險降到最低。

▲3D立體定位心臟電燒技術免除輻射暴露疑慮，可直接看到心導管周邊的立體圖像

由平面變立體！最新3D立體定位大幅提高成功率

許竹佑醫師解釋，實施電燒手術期間，醫生必須不斷確認心導管位置，傳統會使用X光不斷照射的方式來確認，患者因此需負擔暴露在高輻射環境的風險；且由於X光攝影僅能平面顯示，因此非常仰賴醫師本身經驗與對於生理結構的知識，才能將平面影像在腦中轉換成立體認知，手術難度非常高，較難確保完全精準地電燒異常點。

隨時醫療與時俱進，目前心臟電燒已有3D立體定位新技術的加入，可以改善上述風險。許竹佑醫師強調，透過3D立體定位系統的協助下，現在醫師已經可以在儀器上，直接看到心導管周邊的立體圖像，不僅不用在以前需要大量使用X光，完全免除輻射暴露疑慮外，還可以提供如GPS一樣精準的定位，醫生可以快速判斷心導管位置，不會有視覺誤差，針對異常點進行精準電燒。

▲國軍桃園總醫院引進3D立體定位心臟電燒技術，提供如GPS般的精準定位

肩擔南桃園健康重任！ 國軍桃園總醫院心導管室全方位提升醫療品質

目前南桃園地區的急重症醫療中心，在心臟電燒手術上有導入3D立體定位系統的就只有國軍桃園總醫院。許竹佑醫師提到，國軍桃園總醫院位於南桃園龍潭區，在2000年1月1日成立心導管室，一直以擔負著維護周遭民眾健康為己任，在心導管室主任黃立言醫師的規劃下，為致力提供醫學中心等級的心血管疾病照護，積極安排院內主治醫師前往三軍總醫院、臺北榮民總醫院與林口長庚等國內一級醫學中心，接受心臟電生理介入訓練，引進3D立體定位系統等先進設備，目前國軍桃園總醫院已成立心律不整電燒專業團隊，也已累積為數不少例的3D心臟電燒手術案例，讓患者們不需舟車勞頓，在地就能擁有高品質的治療與照護。

任何手術都有風險　建議多與主治醫討論治療選擇

許醫師也提醒，許多民眾聽到要動心臟手術時都會感到擔心，甚至產生抗拒，但其實以現在的醫療技術，心臟電燒已經十分進步與安全，有許多輔助技術可搭配選擇，如3D立體定位時所需使用的電極貼片，目前也已獲得健保有條件給付，故建議患者可視自身需求，多與醫師詢問與討論，以成功控制疾病與減少併發症產生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57690

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