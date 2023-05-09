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「林叨囝仔」7寶媽揹1歲嬰兒滑雪無防護　網痛斥：把小孩當肉墊！

▲林叨囝仔揹著1歲女兒滑雪。（圖／林叨囝仔臉書）
▲林叨囝仔揹著1歲女兒滑雪。（圖／林叨囝仔臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

34歲網紅「林叨囝仔」臉書擁有34萬追蹤數，日前因挺著8個月孕肚爬山惹議，有山友爆出她懷第6胎時因登山受傷，連累她的山友。近日又被挖出去年11月揹著1歲嬰兒滑雪，小孩身上一點防護都沒有，這篇文還是業配嬰兒揹巾，遭網友砲轟枉顧小孩安全。

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▲林叨囝仔做出不良示範，滑雪沒顧到小孩安全。（圖／林叨囝仔臉書）
▲林叨囝仔做出不良示範，滑雪沒顧到小孩安全。（圖／林叨囝仔臉書）
「林叨囝仔」去年11月發文，「趁著上雪場前的最後一堂課，這次準備要揹著老六一起滑，所以先揹起她在室內滑雪機練習」，照片中，「林叨囝仔」揹著老六在台南滑雪學校練習滑雪，媽媽自己身上穿著護膝、安全帽、臀部也有保護墊，嬰兒僅僅揹在她胸前，身上一點防護都沒有，媽媽還笑稱女兒很懂抓，可以看見女兒臉上充滿恐懼，手緊緊抓著媽媽，引來大批網友砲轟。

▲小孩害怕緊抓著媽媽。（圖／林叨囝仔臉書）
▲小孩害怕緊抓著媽媽。（圖／林叨囝仔臉書）
「林叨囝仔」這篇貼文被網友灌爆，不解有什麼非揹著嬰兒滑雪的理由，氣憤表示，「一旦卡板刃往前翻，爆掉的一定是當肉墊的小孩」、「如果她往前跌倒小孩撞到頭怎麼辦！你有想過小孩的感受嗎？沒有，因為你只想到業配」、「把小孩當作生財工具，至少也要把他們基本安全照顧好吧？」、「根本虐待兒童，除了衝自己的粉絲人數流量還有什麼非這樣做不可的理由嗎？」、「這樣小孩真的好危險，為什麼要揹著滑雪？」

▲林叨囝仔到台南滑雪場揹小孩滑雪。（圖／林叨囝仔臉書）
▲林叨囝仔到台南滑雪場揹小孩滑雪。（圖／林叨囝仔臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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