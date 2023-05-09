新住民婚紗走秀活動　溫馨手作玫瑰慶佳節

移民署北區事務大隊基隆市服務站與基隆市過港社區發展協會及世界和平統一家庭聯合會，為了讓新住民感受不同的節慶文化，於5月8日在基隆舉辦「新住民印尼文化分享及手工玫瑰花製作」多元文化課程，特別邀請吳美娘老師帶領姊妹親作玫瑰花，一同感受在印尼將玫瑰花獻給母親致上祝福的傳統文化。
記者賴正琳／綜合報導
在台灣的母親節致送母親康乃馨感謝母親撫育之恩，但因為各國文化不同表達方式也不同，例如在越南的3月8日會將康乃馨獻給母親；在印尼的12月22日會將玫瑰花獻給母親；在泰國的8月12日會將茉莉花獻給母親，但都代表子女對母親的敬愛之意。吳美娘老師說，「此次受基隆市服務站之邀，教導玫瑰花手作課程，希望讓嫁來台灣的新住民或來台工作的移工朋友瞭解不同國家節慶文化」，在課程中除了玫瑰手作花實作，同時介紹康乃馨、茉莉花的完成品，整個課程結束後，緊接著的活動是讓姊妹穿上婚紗，捧著親手做的玫瑰花束上舞台走秀，藉此彼此分享母國的傳統文化，移民署舉辦這次活動，也讓社區民眾與新住民瞭解到台灣對多元文化的尊重與包容。
基隆市服務站主任毛兆莉向全國的媽媽致上最大祝福，並藉此機會向移工朋友宣導，為協助在台逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，移民署自今年2月1日起至6月30日止，實施「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元及不管制禁止入國等優惠措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案，相關問題可撥打免付費專線0800-024-881或來電基隆市服務站02-24276374諮詢；此外，移民署舉辦「112年新住民子女多元文化在地創生培訓營」將於112年5月12日截止報名(以郵戳為憑)，今年研習地點特別選定基隆市國立海洋科技博物館，進行5天4夜多元文化之旅，詳情可至移民署全球資訊網或至「新住民培力發展資訊網」瀏覽查詢，或來電基隆市服務站02-24276374洽詢。