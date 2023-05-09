母親節出遊注意！梅雨鋒面週末殺到 「全台有雨」還會變冷
母親節即將在下週日（5/14）到來，相信許多民眾也已經安排好外出旅遊或慶祝聚餐的活動，不過週末將有新的一波梅雨鋒面來襲，雖然實際的降雨情況還有待觀察，不過氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明直言「母親節的天氣就有點麻煩」，氣象專家賈新興更說明，母親節當天受鋒面影響「各地有雨」，其中在台中以北及中投山區會有較大雨勢，請民眾務必特別留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明表示，週末有道「移動型鋒面」移入，天氣繼前2天的降雨後，將再度轉為不穩定的型態，但影響時間點、雨量仍有待觀察，目前只能保持關注，如果真的要安排活動，尤其是中部以北，可以盡量安排室內活動比較合適，目前觀測上，預期週六（5/13）雲量先增多、週日開始有陣雨，且明天開始回溫後，週日溫度將再次轉涼，各地早晚低溫落在攝氏20度左右，北部高溫也不會超過攝氏25度。
賈新興則進一步說明近期降雨範圍轉變，明日至週五（5/10至5/12），台中）以南山區午後有零星短暫陣雨，週六華南雲系移入，午後台中以北及宜蘭有局部短暫雨，南投及嘉義山區午後有局部短暫陣雨，母親節受鋒面影響，台灣各地有雨，台中以北及中投山區有較大雨勢。 下週一（5/15）午後北部山區、中部山區及花東山區有局部短暫陣雨，下週二至下週三（5/16至5/17），午後台中以南山區有零星短暫陣雨，下週四（5/18）台中以北及南投午後有局部短暫陣雨。
此外，賈新興補充，目前展期資料顯示從5/20至6/2仍是不利於「典型梅雨鋒面」建立的環境，降雨大多是山區午後的西北雨，不過6/3至6/9觀察到環境水氣漸增，值得注意的時間點6/10前後大環境轉變，屆時可能就會有明顯的鋒面滯留現象，為南部帶來較充足的雨勢，替水庫解解渴。