中國強化反間諜行動　諮詢公司因危害國安被查

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該報導說，中國諮詢業快速發展，但部分諮詢調查機構片面追求業務規模的高速成長，卻忽視了可能存在的國家安全風險，未認真履行反間諜安全防範責任和義務，在黨政機關、涉密單位內發展諮詢專家為客戶提供敏感諮詢，危害國家安全和發展利益。
國家安全機關將會同相關部門，依據「反間諜法」等法律法規，加大對涉嫌違法違規開展諮詢等危害國家安全活動的執法力度，依法追究涉案公司和人員的法律責任。
報導指出，此次聯合執法行動由國家有關部門統一部署，在上海、北京、蘇州、深圳等多地同步開展。
最近幾週，先是美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處員工被拘留，接著貝恩公司（Bain & Company）上海辦事處被突擊搜查。同一時間，一名日本製藥公司員工遭控從事間諜活動而被捕。目前尚不清楚，凱盛融英是否與這些公司被查有關。
據央視「焦點訪談」節目報導，凱盛融英信息科技有限公司擁有1000多家客戶，遍布境內境外。業務分為3大塊，其中專家訪談占了凱盛融英業務總量的80%，專家訪談就是以專家電話訪談形式為主。
報導說，這家公司的工作人員專門圍繞境內政策研究、國防軍工、金融貨幣、高新科技、能源資源、醫藥衛生等重點領域、重要行業物色挑選有影響力的專家。
上海市國家安全局幹警在節目中表示，凱盛融英公司與每名受訪專家均會提前簽署含有免責條款的業務合約，要求專家自己履行保密責任，自己承擔法律後果。
一名為凱盛融英的客戶提供諮詢的大型國企高級研究員，因為境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有期徒刑6年。據報導，他在公司內網下載竊取了近5000份文件資料，經國家保密部門鑒定，他為境外竊取非法提供機密級國家秘密一份，秘密級國家秘密兩份，情報13份，商業秘密18份。
但報導說，凱盛融英公司也有該負的責任，它讓專家以化名提供服務、慫恿重點領域的專家在諮詢中洩密，並且從不讓專家清楚掌握諮詢方的真實身分，上述被判刑的專家一開始並不知道提供諮詢的對象是境外公司。
報導說，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，「其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切」。2017年到2020年，凱盛融英就接受上百家境外公司匯款2000多次，金額高達7000多萬美元。近期，國家安全機關已經對涉事企業依法依規進行處理，對其中涉嫌違法犯罪的人員，將一查到底，追查其法律責任。
中國4月27日修訂「反間諜法」，將「投靠間諜組織及其代理人」明確為間諜行為，並將所有關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品納入保護，較舊條文「國家機密和情報」的範圍要大得多。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120509