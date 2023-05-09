頻被問兩岸論述被激怒？侯友宜：民主自由法治下為國家盡最大力量
針對昨日出席新北市議會備詢頻被民進黨黨團追追問兩岸論述與立場，新北市長侯友宜今（9）日再到議會備詢前受訪回應沒有被激怒，強調只是堅定說明，「我們的國家叫中華民國」，是一個自由、民主、法治的國家，一輩子守護的是中華民國，願意為中華民國義無反顧的犧牲奉獻，這是他一輩子不變的初心，一定在民主自由法治之下，為國家盡最大的力量。
記者吳嘉億／新北報導
對於記者追問是否再明確說明反台獨跟反對一國兩制的主張？對此，侯友宜表示，恪遵中華民國憲法，憲法中的國家叫做中華民國，有國旗、國號跟國防，還是個法治國家；指出「國有國法」，一切按照法治，大家一起團結、攜手共好。
侯友宜進一步說到，他最不能接受的是用意識形態分裂國家團結的人，強調一定要團結在中華民國國旗、國號底下，大家同心齊力，愛中華民國、愛台灣這塊土地上所有的人，共同向前走，不分你我、不分族群更不分政黨，愛中華民國、愛台灣這塊土地。
至於民進黨評批侯友宜論述刻意迴避九二共識，沒有說清楚兩岸主張。侯友宜重申，中華民國是民主、自由有法治的國家，法有法定明文，要勇敢說出來，尊重法治，很清楚自己的國家叫做中華民國。
侯友宜表示，在台澎金馬這塊土地共同生活的人，不要分你我、族群更不要分黨派，不需要用意識形態產生對立跟衝突，需要大家團結；強調台灣此時此刻更需要每個人共同守護中華民國、守護台灣，讓區域和平穩定，這才是最大的心願。